La vendemmia 2026 ha preso il via in anticipo per la famiglia Nonino, gli storici distillatori friulani, che hanno descritto l'annata come “intensissima”. Antonella Nonino ha affermato: «Un’annata intensissima, perché la vendemmia è cominciata anche presto, ma noi eravamo comunque pronti. L'uva si presenta meravigliosa, promettendo una vinaccia di eccellente qualità. Stiamo già distillando e sentiamo già i nostri profumi, ed è un vero profumo di casa». Queste dichiarazioni sono state rilasciate a margine della presentazione della Trieste Cocktail Week.

L'azienda segue un procedimento interamente gestito dalla famiglia, nel pieno rispetto dell'antica arte di distillazione tramandata dal capostipite Orazio Nonino, la cui attività risale al 1897. Antonella Nonino ha evidenziato: «Facciamo noi al cento per cento, seguendo l'antica arte di distillazione della famiglia. Nostro papà dall'alto vigila, perché ricordiamo tutte le cose che ci ha sempre insegnato negli anni. Mia sorella Cristina si occupa di tutta la distillazione e Elisabetta dell'organizzazione». Nei giorni scorsi, la distilleria Nonino ha ripreso vita, animata dai suoi 66 alambicchi discontinui in rame, impiegati per distillare le vinacce fresche arrivate dalle cantine friulane, lasciate a fermentare in tini di acciaio inox per preservarne al meglio gli aromi e le caratteristiche distintive.

Il cuore della distillazione e l'esperienza per i visitatori

La distillazione avviene immediatamente dopo la raccolta delle vinacce, utilizzando esclusivamente i tradizionali alambicchi discontinui in rame. Questo metodo, scrupolosamente adottato, consente di preservare integralmente le preziose proprietà aromatiche delle vinacce, che vengono lasciate a fermentare in tini di acciaio inox. La famiglia Nonino descrive questo periodo come un “momento unico”, che coincide con l'apertura della distilleria ai visitatori, offrendo così la possibilità di osservare da vicino le affascinanti fasi della produzione e l'antica arte che la contraddistingue.

La lunga tradizione della famiglia Nonino

La famiglia Nonino è profondamente radicata nell'arte della distillazione dal lontano 1897.

Dopo Orazio, il fondatore e pioniere, l'azienda ha visto succedersi generazioni dedicate con passione: Luigi, Antonio, Benito con la moglie Giannola, e le figlie Cristina, Antonella, Elisabetta. L'ultima generazione è rappresentata da Francesca, che porta avanti l'eredità familiare. Questa tradizione viene perpetuata seguendo i principi e le tecniche tramandate, come testimoniato anche dalle comunicazioni ufficiali dell'azienda, che nel 2026 celebra la sua 129ª Vendemmia e Distillazione. La famiglia Nonino sottolinea costantemente l'importanza della continuità familiare e della cura artigianale in ogni singola fase della produzione, elementi che ne definiscono l'eccellenza.