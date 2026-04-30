Italia e Germania hanno espresso profonda preoccupazione per gli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, intercettata e sequestrata la notte scorsa in acque internazionali al largo delle coste greche. Attraverso una dichiarazione congiunta diffusa dai rispettivi ministeri degli Esteri, Roma e Berlino hanno fermamente richiesto il pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e hanno lanciato un appello per astenersi da azioni irresponsabili che possano compromettere ulteriormente la situazione.

Dichiarazione congiunta e appello internazionale per la sicurezza

Nel comunicato congiunto, le due nazioni hanno sottolineato che la loro priorità assoluta e condivisa è garantire la sicurezza dei cittadini coinvolti nell'operazione umanitaria, in stretta osservanza del diritto internazionale umanitario. Entrambi gli Stati hanno inoltre richiamato il loro costante impegno e gli sforzi congiunti della comunità internazionale per assicurare la fornitura di aiuti umanitari a Gaza, un'azione che deve avvenire sempre in conformità con le leggi e gli standard internazionali riconosciuti.

L'intercettazione della Flotilla in acque internazionali

L'intercettazione della Global Sumud Flotilla è stata condotta da forze militari in acque internazionali, nel cuore del Mediterraneo.

Le operazioni hanno visto l'impiego di droni per la sorveglianza, l'utilizzo di avanzate tecnologie per il disturbo delle comunicazioni e l'intervento di squadre armate che hanno bloccato la flotta umanitaria. I partecipanti a bordo delle imbarcazioni sono stati costretti a posizionarsi a prua e a inginocchiarsi, in un'azione che un portavoce della Flotilla ha descritto come un "attacco diretto contro imbarcazioni civili disarmate in acque internazionali". La flotta, composta da oltre cinquanta imbarcazioni partite dall'Italia, trasportava attivisti di diverse nazionalità e aiuti essenziali destinati a Gaza.

L'operazione di intercettazione si è verificata a una distanza di circa 600 miglia nautiche da Gaza, un posizionamento che rappresenta una distanza significativamente superiore rispetto a precedenti interventi simili contro flottiglie umanitarie.

Durante il blitz, le comunicazioni di molte delle imbarcazioni sono state interrotte, e i partecipanti hanno denunciato di aver subito pressioni e minacce dirette. Di fronte a questi eventi, le autorità italiane e tedesche hanno ribadito con fermezza l'importanza cruciale di salvaguardare la sicurezza dei cittadini coinvolti e di garantire il rispetto incondizionato delle norme internazionali che regolano la navigazione e le operazioni umanitarie in mare.