Oltre al mistero che ruota attorno a Maurizio e alle gemelle, c'è un'altra trama che sta incuriosendo gli spettatori di Un posto al sole: quella di Grillo ed Eduardo. L'ispettore è riuscito a infiltrare una talpa all'interno della banda, ma chi è davvero questo informatore tra Rino, Angelo e Stella? Proviamo a fare un'analisi della vicenda.

Grillo ha messo un membro della banda

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Grillo ha scoperto che Eduardo, Stella, Rino e Angelo compongono la banda che si cela dietro ai furti dell'ultimo periodo. A quel punto avrebbe anche potuto procedere con l'arresto, ma lui è stato testimone di un colpo a cui Eduardo, per un caso fortuito, non aveva preso parte, visto che la piccola Nunziatina si era sentita male.

Ossessionato dall'idea di incastrare Sabbiese, l'ispettore ha quindi contattato uno dei membri della banda chiedendogli di tradire Eduardo, in cambio dell'incolumità sua e degli altri. Resta da capire chi.

Un posto al sole, chi è la talpa?

Le ipotesi sono sostanzialmente tre. Qualcuno ha addirittura tirato in ballo Damiano, ma è inconcepibile: è chiaro che Grillo si sia rivolto a uno della banda. Stella è sicuramente gelosa di Eduardo e potrebbe rappresentare una candidata importante. Poi c'è Rino, il capo della banda, nonché il più ostile a Eduardo. Infine Angelo, un po' l'anello debole, che pure sembra nutrire una grande stima per Sabbiese. Difficile dire, almeno sulla carta, chi dei tre abbia ceduto.

Upas, perché tutto porta ad Angelo

Conoscendo Grillo, è molto probabile che abbia deciso di puntare sull'anello più debole della banda, e questo porta dritti ad Angelo. Il ragazzo prova stima per Eduardo, eppure non avrebbe il coraggio di opporsi. Rino è troppo navigato per cedere, mentre Stella, nonostante tutto, continua a provare qualcosa per Sabbiese.

L'ispettore, che conosce bene queste dinamiche, pare aver scelto il bersaglio giusto. In ogni caso a breve si conoscerà il nome di chi ha tradito Eduardo. Al momento non ci sono anticipazioni che lo confermino, né si sa se Sabbiese parteciperà al colpo, ma la sensazione è che per necessità di denaro finirà per farsi coinvolgere