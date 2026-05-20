Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato l'intenzione di chiedere all'Unione Europea di imporre sanzioni contro il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir. Questa iniziativa giunge in risposta alla diffusione di un video che mostra il ministro israeliano deridere apertamente i membri della Flotilla, tra i quali figurano 45 cittadini spagnoli. Sánchez ha fermamente definito le immagini “inaccettabili”, evidenziando come tale condotta rappresenti una grave offesa e dichiarando con risolutezza: “non tollereremo che nessuno maltratti i nostri cittadini”, ribadendo l'impegno del suo governo a tutelare la dignità e l'integrità dei propri connazionali coinvolti nell'incidente.

Il premier spagnolo ha inoltre ricordato che già nel mese di settembre era stato imposto a Ben Gvir il divieto di ingresso nel territorio nazionale spagnolo. Ora, l'obiettivo è proporre a Bruxelles un'estensione urgente di queste misure restrittive a livello europeo, cercando un intervento coordinato da parte dell'intera Unione. L'episodio ha rapidamente innescato una serie di reazioni diplomatiche significative da parte di altri governi europei. Sia l'Italia che la Francia, infatti, hanno prontamente convocato i rispettivi ambasciatori israeliani per esprimere una ferma protesta contro il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla.

L'episodio della Flotilla e le condanne internazionali

Decine di attivisti provenienti da diversi paesi, inclusi 44 cittadini spagnoli, sono stati detenuti da agenti israeliani in acque internazionali, nelle vicinanze di Cipro, mentre erano impegnati nel tentativo di raggiungere Gaza con la Flotilla. Le immagini che hanno scatenato l'indignazione mostrano i detenuti in una posizione di umiliazione, inginocchiati e con le mani ammanettate, mentre il ministro Ben Gvir appare in un atteggiamento palesemente provocatorio. Il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, ha duramente condannato il trattamento subito dagli attivisti, definendolo “mostruoso, indegno e inumano”, e ha richiesto l'immediata liberazione di tutti i cittadini spagnoli coinvolti.

Anche il governo italiano ha espresso una chiara posizione, giudicando le immagini “inaccettabili” e richiedendo ufficialmente delle scuse per l'accaduto. Parallelamente, la Francia ha convocato l'ambasciatore israeliano a Parigi per manifestare il proprio disappunto. Le proteste internazionali evidenziano la gravità percepita dell'azione e la profonda preoccupazione per il rispetto dei diritti umani e della dignità personale degli attivisti.

La missione della Flotilla e le future azioni diplomatiche

La Flotilla, composta da decine di imbarcazioni e centinaia di attivisti, aveva come dichiarato obiettivo quello di rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, portando aiuti e solidarietà alla popolazione assediata.

Gli attivisti, una volta fermati, sono stati trasferiti al porto di Ashdod e successivamente destinati al carcere di Ketziot. L'azione di Sánchez di proporre un'estensione delle sanzioni a livello europeo rappresenta un passo significativo nella risposta diplomatica spagnola, mirando a un'azione più incisiva e coordinata da parte dell'Unione Europea per affrontare la questione del trattamento degli attivisti e la politica israeliana nella regione.