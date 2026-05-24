Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato una dura denuncia, affermando che la Russia ha impiegato un missile a medio raggio Oreshnik, un ordigno con la capacità di trasportare testate nucleari, nel corso di una serie di bombardamenti notturni che hanno colpito l'Ucraina. Questa grave accusa è stata resa pubblica il 24 maggio attraverso un messaggio diffuso da Zelensky sulla piattaforma Telegram, sollevando immediate preoccupazioni a livello internazionale per l'escalation del conflitto.

I dettagli forniti dal leader ucraino dipingono un quadro desolante degli attacchi.

Tre missili russi hanno devastato un'infrastruttura idrica cruciale, compromettendo l'approvvigionamento per la popolazione. Un mercato è stato completamente incendiato, causando ingenti danni economici e materiali. Inoltre, decine di edifici residenziali hanno subito gravi danneggiamenti, lasciando molte famiglie senza casa, e diverse scuole sono state irrimediabilmente distrutte, privando i bambini di luoghi di istruzione sicuri.

Zelensky ha evidenziato con particolare enfasi che il missile Oreshnik è stato specificamente indirizzato contro la città di Bila Tserkva. Nel suo accorato messaggio su Telegram, il presidente ha espresso la sua indignazione con parole forti: “Tre missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui (il presidente russo Vladimir Putin) ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva.

Sono veramente folli”. Questa dichiarazione sottolinea la percezione di un'azione sconsiderata e pericolosa da parte delle forze russe.

L'impatto degli attacchi su Bila Tserkva e le infrastrutture civili

Gli attacchi notturni hanno avuto un impatto devastante su molteplici obiettivi civili, confermando la natura indiscriminata dei bombardamenti. Tra le strutture colpite, l'infrastruttura idrica e il mercato, quest'ultimo completamente avvolto dalle fiamme, rappresentano perdite significative per la comunità. Le autorità ucraine hanno prontamente segnalato l'estensione dei danni, che includono un elevato numero di edifici residenziali gravemente compromessi e la totale distruzione di diverse scuole, elementi essenziali per la vita quotidiana e il futuro della regione.

La scelta di colpire Bila Tserkva, una città situata nella regione di Kiev, con un missile del calibro dell'Oreshnik, è stata definita da Zelensky come una minaccia significativa. Questo tipo di ordigno, per le sue caratteristiche, pone un serio rischio per la sicurezza e l'incolumità della popolazione locale, aumentando il livello di allerta e la preoccupazione per la strategia militare adottata.

Le capacità del missile Oreshnik e le implicazioni internazionali

Il missile Oreshnik, al centro della denuncia di Zelensky, è classificato come un ordigno a medio raggio e possiede la temibile capacità di trasportare testate nucleari. Questa caratteristica lo rende un'arma di elevata preoccupazione nel contesto geopolitico attuale.

Tali missili sono intrinsecamente progettati per ingaggiare obiettivi strategici, e la loro versatilità permette di equipaggiarli sia con testate convenzionali ad alto potenziale distruttivo, sia con le più devastanti testate nucleari.

L'utilizzo di un'arma con queste specifiche tecniche non solo eleva il livello di allerta sul campo di battaglia, ma intensifica anche la preoccupazione internazionale. La possibilità che un missile nucleare-capace venga impiegato in un conflitto attivo solleva interrogativi sull'escalation e sulla stabilità regionale, spingendo la comunità globale a monitorare con estrema attenzione gli sviluppi della situazione in Ucraina.