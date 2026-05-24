La premier estone Kaja Kallas ha espresso una chiara e ferma condanna nei confronti della Russia, dichiarando che il Cremlino si trova "in un vicolo cieco" nella sua aggressione all'Ucraina e che la sua tattica attuale è quella di "terrorizzare i civili" ucraini. Queste affermazioni significative sono state rilasciate il 24 maggio, durante un importante incontro con la stampa tenutosi nella capitale estone, Tallinn, dove Kallas ha enfaticamente sottolineato la necessità impellente di mantenere e, se possibile, rafforzare ulteriormente il sostegno internazionale a Kiev, considerandolo cruciale per la resilienza del Paese aggredito.

Kallas ha offerto un'analisi approfondita della situazione sul campo, spiegando come la persistente incapacità della Russia di ottenere risultati militari decisivi e significativi abbia spinto Mosca a intensificare drammaticamente gli attacchi contro la popolazione e le vitali infrastrutture civili. "Mosca è in un vicolo cieco e cerca di terrorizzare i civili in Ucraina", ha ribadito con forza la premier, evidenziando come questa strategia brutale sia una diretta conseguenza dello stallo militare e della frustrazione russa. Ha inoltre enfatizzato l'importanza cruciale di non cedere in alcun modo alle pressioni esercitate e di proseguire con determinazione nel supporto all'Ucraina, fornendo aiuti essenziali sia di natura militare che umanitaria, indispensabili per la sua difesa e sopravvivenza.

La strategia russa di destabilizzazione

La premier estone ha dettagliato ulteriormente la strategia russa, che mira esplicitamente a minare il morale della popolazione ucraina e a destabilizzare l'intero Paese attraverso attacchi mirati e sistematici alle infrastrutture essenziali, quali reti energetiche e di comunicazione. Questa scelta, ha osservato Kallas, è una palese dimostrazione delle difficoltà e delle frustrazioni incontrate da Mosca nel raggiungere i suoi obiettivi militari prefissati, rivelando una debolezza strategica. Kallas ha quindi rivolto un accorato appello alla comunità internazionale, esortandola a non abbassare la guardia e a intensificare ulteriormente il proprio impegno a sostegno dell'Ucraina, riconoscendo la gravità della minaccia e la straordinaria resilienza del popolo ucraino di fronte all'aggressione.

L'impegno incrollabile dell'Estonia a fianco dell'Ucraina

L'Estonia, in quanto membro attivo e convinto dell'Unione Europea e della NATO, ha mantenuto una posizione di fermo e incondizionato appoggio all'Ucraina fin dalle primissime fasi del conflitto. Il governo estone ha dimostrato il proprio impegno concreto attraverso la fornitura costante e generosa di aiuti militari e umanitari, oltre a sostenere attivamente e con convinzione il regime di sanzioni economiche imposte alla Russia. La posizione espressa con chiarezza da Kallas riflette pienamente l'impegno costante e la determinazione del Paese baltico nel supportare la resistenza ucraina e nel promuovere una risposta coordinata, unificata e robusta sia a livello europeo che internazionale, sottolineando la profonda solidarietà e la risolutezza estone di fronte all'aggressione in corso.