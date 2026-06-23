Teheran ha categoricamente dichiarato che l'Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) non avrà accesso ai siti nucleari iraniani colpiti da recenti attacchi. Questa ferma posizione è stata espressa dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, nel corso di una conferenza stampa. Baghaei ha chiarito che l'Iran non ha in programma alcun incontro con il direttore generale dell'Aiea e, di conseguenza, non consentirà alcuna ispezione nelle infrastrutture atomiche danneggiate da quelle che Teheran definisce aggressioni militari da parte di Israele e degli Stati Uniti.

La ferma posizione di Teheran

Durante la medesima conferenza stampa, il portavoce Esmail Baghaei ha ribadito con chiarezza la linea del governo iraniano. “Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e non prevediamo che l’agenzia ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati dall’aggressione militare americana e sionista”, ha dichiarato Baghaei, sottolineando la determinazione di Teheran. Questa presa di posizione si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche crescenti, che vedono l'Iran contrapposto a Israele e agli Stati Uniti. Le recenti azioni militari contro le infrastrutture nucleari iraniane hanno ulteriormente esacerbato le relazioni, portando a questa netta chiusura nei confronti delle ispezioni internazionali sui siti specificamente colpiti.

Il mandato dell'Aiea e le sue funzioni

L'Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), con sede a Vienna, rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama della sicurezza nucleare globale. La sua missione principale è duplice: da un lato, promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare per scopi civili e di sviluppo; dall'altro, monitorare attentamente il rispetto degli accordi internazionali volti alla non proliferazione nucleare. Per adempiere a questo cruciale compito, l'Aiea conduce ispezioni periodiche e rigorose in tutti i Paesi membri. Queste verifiche sono essenziali per assicurare che le attività nucleari condotte dalle nazioni siano esclusivamente a fini civili e non vengano deviate verso programmi militari.

L'operato dell'agenzia è saldamente ancorato a mandati specifici, derivanti da trattati internazionali, e si svolge in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, con l'obiettivo ultimo di garantire la massima sicurezza e trasparenza nell'intero settore nucleare mondiale.

È importante sottolineare che la decisione dell'Iran di negare l'accesso agli ispettori dell'Aiea si riferisce in modo specifico e circoscritto ai siti che sono stati oggetto di attacchi militari. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori comunicazioni o indicazioni ufficiali riguardo a possibili ispezioni in altri impianti nucleari operativi all'interno del Paese, lasciando aperta la questione sulla piena portata delle future interazioni tra Teheran e l'agenzia di monitoraggio internazionale.