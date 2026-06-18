Fonti interne alla NATO hanno criticato le recenti dichiarazioni dell'ex ministro della Difesa norvegese, Pete Hegseth, definendole "un disco rotto". Le affermazioni di Hegseth riguardavano la spesa militare dei Paesi europei e del Canada, ma le fonti dell'Alleanza Atlantica hanno prontamente smentito tale visione. Hanno infatti sottolineato che sia l'Europa sia il Canada stanno significativamente aumentando i propri investimenti nel settore della difesa, in piena conformità con gli impegni assunti all'interno dell'organizzazione.

Le critiche di Hegseth e la risposta dell'Alleanza

Le fonti hanno chiarito che le asserzioni di Hegseth non rispecchiano l'attuale realtà. Numerosi Paesi europei e il Canada hanno effettivamente incrementato i propri bilanci destinati alla difesa. È stato evidenziato come le critiche ricorrenti dell'ex ministro siano ormai considerate superate all'interno della NATO. "Europa e Canada stanno crescendo" in termini di spesa militare, hanno dichiarato le fonti, rimarcando il rafforzamento della cooperazione tra i membri dell'Alleanza.

L'impegno per la difesa collettiva e gli obiettivi NATO

La NATO, fondata nel 1949, è un'alleanza militare intergovernativa il cui obiettivo primario è la difesa collettiva dei suoi membri.

L'organizzazione si dedica a promuovere la cooperazione militare e politica tra i Paesi dell'area euro-atlantica, focalizzandosi sulla sicurezza e stabilità internazionale. Un impegno fondamentale per gli Stati membri è destinare almeno il 2% del proprio PIL alla spesa per la difesa. Questo obiettivo è stato oggetto di costante monitoraggio e discussione all'interno dell'Alleanza negli ultimi anni.

Crescita degli investimenti e condivisione degli oneri

Negli ultimi anni, diversi Paesi europei e il Canada hanno effettivamente aumentato i propri investimenti nel settore della difesa. Questa tendenza risponde alle richieste di una maggiore condivisione degli oneri all'interno della NATO. Le dichiarazioni delle fonti interne confermano questo trend positivo, ribadendo l'impegno collettivo verso una sicurezza condivisa e un rafforzamento complessivo delle capacità difensive dell'Alleanza.