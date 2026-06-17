Il primo ministro britannico Keir Starmer ha commentato l’episodio avvenuto nella Manica, dove una fregata russa avrebbe sparato colpi di avvertimento nei pressi di una barca a vela britannica, definendo l’azione “avventata” ma non “ostile”.

Secondo la ricostruzione, una vela di circa 12 metri battente bandiera del Regno Unito si sarebbe avvicinata in modo ritenuto pericoloso alla nave militare russa, la fregata Admiral Grigorovich, in transito nelle acque del canale.

La posizione del governo britannico dopo il G7

Intervenendo da Evian, Starmer ha cercato di ridimensionare la lettura dell’episodio, sottolineando comunque la necessità di mantenere alta l’attenzione.

“Ne abbiamo discusso al G7, dobbiamo stare in guardia. Ma la valutazione del ministero della Difesa è che la nave militare fosse in transito”, ha dichiarato il premier.