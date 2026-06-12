Il Qatar, riconosciuto per il suo ruolo di mediatore tra Iran e Stati Uniti, ha avviato contatti segreti con Teheran all'inizio del conflitto per assicurare la protezione del suo strategico impianto di gas Ras Laffan. L'iniziativa di Doha prevedeva la sospensione unilaterale della produzione di gas, una mossa che avrebbe potuto far lievitare i prezzi dell'energia e indurre Stati Uniti e Israele a una rapida risoluzione della guerra.

Proposta di intesa e dinamiche successive

La proposta del Qatar consisteva in un'intesa non ufficiale: in cambio della garanzia che Ras Laffan non sarebbe stato colpito, Doha avrebbe interrotto la produzione di gas.

Questa iniziativa è stata descritta come un "accordo segreto", mirato a utilizzare la leva energetica per accelerare la fine del conflitto. Il messaggio veicolato all'Iran era che i suoi obiettivi sarebbero stati raggiunti senza la necessità di attaccare le infrastrutture qatariote.

Nonostante gli sforzi, il Qatar non ha ottenuto un impegno formale da parte dell'Iran. Tuttavia, gli eventi successivi hanno suggerito la possibilità di un'intesa tacita, almeno temporaneamente. L'impianto di Ras Laffan è stato chiuso al terzo giorno di guerra, mentre l'Iran lanciava centinaia di missili e droni armati verso obiettivi nel Golfo. Inizialmente, Doha ha giustificato la chiusura con attacchi militari alle infrastrutture operative.

L'importanza di Ras Laffan e le smentite ufficiali

Ras Laffan è il più grande impianto di produzione di gas naturale a livello mondiale, responsabile di quasi un quinto della fornitura globale. Un attacco missilistico iraniano a metà marzo aveva apparentemente danneggiato sezioni dell'impianto, mettendo a rischio contratti multimiliardari con partner come la Cina. Ciononostante, successive analisi di immagini satellitari non hanno rivelato danni evidenti alla struttura.

Le autorità del Qatar hanno categoricamente negato di aver perseguito qualsiasi accordo segreto con l'Iran. La decisione di fermare la produzione è stata attribuita esclusivamente alla minaccia di attacchi e alla necessità di salvaguardare lavoratori e infrastrutture.

L'ufficio media internazionale del Qatar ha definito "categoricamente falso" ogni suggerimento di coordinamento con l'Iran per decisioni operative o per influenzare il corso della guerra. Il ministro dell'energia Saad al-Kaabi aveva avvertito che il conflitto avrebbe potuto "abbattere le economie mondiali", mentre il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani aveva riferito di un "attacco importante" a Ras Laffan, che "per miracolo" aveva subito danni minimi.

Contesto geopolitico e interessi strategici

Il Qatar condivide con l'Iran l'accesso al vasto giacimento di gas naturale South Pars-North Dome. La sua vulnerabilità è accentuata dalla posizione geografica e dal ruolo cruciale di mediatore regionale.

Il paese ospita anche la base militare statunitense di al-Udeid, la più grande della regione, e numerose infrastrutture energetiche sono gestite congiuntamente con aziende statunitensi. Questi fattori sottolineano la complessità delle relazioni tra Qatar, Iran e Stati Uniti in un contesto di crescenti tensioni e conflitti nel Golfo.