Il 3 luglio 2026, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rilasciato una dichiarazione di forte impatto, affermando che l'accusa formalizzata dalla Procura federale tedesca contro le autorità di Kiev, considerate le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream, costituisce una chiara conferma. Secondo Peskov, tale accusa dimostra inequivocabilmente «l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione europea». Queste affermazioni, diffuse da Mosca, sono state prontamente rilanciate dall'agenzia di stampa Tass, evidenziando la risonanza internazionale della posizione espressa dal Cremlino.

Peskov ha ulteriormente rafforzato la sua posizione, sottolineando come «questa decisione delle autorità tedesche abbia confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia». Questa dichiarazione suggerisce una preesistente conoscenza da parte russa riguardo alle responsabilità. L'accusa mossa dalla Germania si riferisce specificamente al sabotaggio avvenuto nel 2022, un evento che ha gravemente danneggiato il gasdotto Nord Stream, un'infrastruttura energetica di primaria importanza strategica per l'intera Unione europea.

Le Accuse della Procura Federale Tedesca

La Procura federale tedesca ha formalizzato un'accusa di grande peso, sostenendo che le autorità di Kiev avrebbero direttamente ordinato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022.

Questa mossa legale rappresenta un punto di svolta nelle indagini internazionali. L'inchiesta condotta dalle autorità tedesche si concentra in modo approfondito sulle responsabilità specifiche attribuite al governo ucraino per l'attacco a quella che è considerata una delle principali e più vitali infrastrutture energetiche europee. Tale accusa potrebbe generare significative ripercussioni diplomatiche e alterare gli equilibri nei rapporti già complessi tra Germania, Ucraina e gli altri Paesi membri dell'Unione europea, influenzando il panorama geopolitico regionale.

Il Ruolo Strategico del Gasdotto Nord Stream

Il gasdotto Nord Stream rappresenta una delle infrastrutture energetiche più critiche e strategicamente rilevanti per l'approvvigionamento di gas naturale.

Progettato per trasportare ingenti volumi di gas direttamente dalla Russia all'Europa occidentale, il suo percorso si snoda attraverso il Mar Baltico, rendendolo un asse fondamentale per la sicurezza energetica del continente. Il sabotaggio avvenuto nel 2022 ha avuto ripercussioni di vasta portata, compromettendo non solo l'integrità fisica dell'infrastruttura ma anche la stabilità della sicurezza energetica europea. Questo evento ha innescato l'apertura di diverse indagini internazionali, volte ad accertare con precisione le responsabilità e le dinamiche dietro questo attacco di portata globale.