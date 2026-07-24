Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha evidenziato il saldo dialogo istituzionale e consolare che lega l'Italia e la Slovenia. Questa dichiarazione è giunta in occasione di un incontro a Trieste con l'ambasciatore sloveno a Roma, Iztok Mirošič, e il console generale della Slovenia a Trieste, Gregor Šuc. L'appuntamento ha rappresentato un momento significativo per rafforzare le relazioni bilaterali tra le due nazioni confinanti.

Fedriga ha rimarcato come il rapporto tra le istituzioni italiane e slovene sia caratterizzato da una collaborazione costante e proficua, manifestandosi sia a livello istituzionale che consolare.

Durante il colloquio, sono stati approfonditi numerosi temi di interesse comune, con particolare enfasi sulla cooperazione transfrontaliera e sulle opportunità di sviluppo condiviso tra i territori di confine. Il presidente ha inoltre ribadito l'importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo, fondamentale per consolidare ulteriormente i legami strategici tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia.

Cooperazione Transfrontaliera e Sviluppo Regionale

Nel corso dell'incontro, il presidente Fedriga ha richiamato le molteplici iniziative che coinvolgono attivamente le due realtà confinanti, dedicando attenzione ai progetti di cooperazione transfrontaliera. Questi mirano a valorizzare sinergicamente le risorse del territorio e a favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree di confine.

Fedriga ha altresì evidenziato come la presenza del consolato sloveno a Trieste costituisca un punto di riferimento cruciale per l'intera comunità slovena residente in Italia.

Il Valore del Dialogo Istituzionale e Consolare

Il dialogo istituzionale e consolare tra Italia e Slovenia, emerso dall'incontro, si fonda su una solida collaborazione che permette di affrontare congiuntamente le principali questioni che riguardano le comunità di entrambi i Paesi. A tal proposito, il presidente Fedriga ha affermato: "Il saldo dialogo istituzionale e consolare con la Slovenia rappresenta un valore aggiunto inestimabile per il Friuli Venezia Giulia e per l'intero territorio di confine". L'ambasciatore Mirošič e il console Šuc hanno espresso piena soddisfazione per l'eccellente qualità delle relazioni bilaterali e la ferma volontà di proseguire su questa proficua strada di collaborazione reciproca.