La Francia e l'Ucraina hanno definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e del relativo armamento. L'annuncio è stato dato dal presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha precisato che i primi velivoli dovrebbero operare nei cieli ucraini già tra il 2028 e il 2029. Questa intesa è stata raggiunta al termine di un vertice della "coalizione dei volenterosi" tenutosi a Parigi.

Per rafforzare ulteriormente le difese aeree ucraine, Kiev acquisirà anche un primo lotto di batterie Samp/T di nuova generazione.

Questi sistemi, insieme ai relativi missili, andranno a integrare le capacità di difesa esistenti, con la consegna prevista nelle prossime settimane. Il capo dello Stato francese ha evidenziato come queste forniture si inseriscano in un quadro più ampio di supporto militare all'Ucraina.

Forniture militari e addestramento strategico

L'accordo per i caccia Rafale e le batterie Samp/T rappresenta un passo significativo nella cooperazione militare tra Francia e Ucraina. I Rafale sono caccia multiruolo avanzati, prodotti dall'azienda francese Dassault Aviation, mentre i sistemi Samp/T sono batterie di difesa aerea all'avanguardia, sviluppate da consorzi industriali europei. La consegna dei missili associati ai sistemi Samp/T è attesa nelle prossime settimane, come già indicato.

Macron ha inoltre annunciato che una forza multinazionale, destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti, inizierà il proprio addestramento nei Paesi vicini nei prossimi mesi. Ha specificato che queste esercitazioni si terranno nei Paesi confinanti con l’Ucraina, con l'obiettivo di convalidare i piani di dispiegamento e dimostrare la prontezza, la determinazione e la credibilità della coalizione.

Il sistema Samp/T e il programma Rafale: dettagli tecnici

Il sistema Samp/T, conosciuto anche come MAMBA, è una piattaforma di difesa aerea sviluppata dal consorzio europeo Eurosam, che include MBDA e Thales. È progettato per intercettare e neutralizzare un'ampia gamma di minacce aeree, tra cui missili balistici tattici, aerei e droni.

Già impiegato da diversi Paesi europei, il Samp/T costituisce una delle principali capacità di difesa aerea integrate a livello continentale.

Il caccia Rafale, prodotto da Dassault Aviation, è un velivolo da combattimento multiruolo altamente versatile. È in grado di svolgere missioni di superiorità aerea, attacco al suolo, ricognizione e deterrenza nucleare. L'introduzione di questi aerei nelle forze armate ucraine, secondo la tabella di marcia annunciata per il 2028-2029, rafforzerà in modo significativo le capacità operative dell'aeronautica militare di Kiev, fornendo un contributo cruciale alla sicurezza del Paese."