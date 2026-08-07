La Francia si prepara a introdurre l'uso del casco obbligatorio per gli utenti di monopattini elettrici su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa del governo francese giunge in risposta a un allarmante aumento degli incidenti che coinvolgono questi mezzi di trasporto. I dati mostrano una crescita significativa dei decessi, passati da dieci nel 2019 a settantanove nel 2025. Parallelamente, il numero di feriti gravi è salito da circa duecento a quasi milleduecento nello stesso periodo.

La viceministra dell'Interno, Marie-Pierre Vedrenne, ha affidato all'ente per la sicurezza stradale il compito di elaborare un progetto per armonizzare le regole a livello nazionale.

La priorità è chiaramente rivolta ai monopattini elettrici e, più in generale, ai veicoli individuali dotati di motore elettrico, come skateboard elettrici e hoverboard. Vedrenne ha sottolineato l'urgenza di agire, affermando che “non dobbiamo aspettare il 2027” per implementare nuove misure. Sebbene l'attenzione immediata sia sui monopattini, la riflessione potrebbe in futuro estendersi anche ad altre categorie di utenti vulnerabili, in particolare i ciclisti.

Il quadro normativo attuale e le iniziative locali

Fino ad oggi, l'obbligo del casco per i monopattini elettrici era stato adottato solo a livello locale in alcune città francesi, come Compiègne, creando una disparità di regole tra i diversi comuni.

L'attuale normativa nazionale prevede che la circolazione di questi mezzi avvenga sulle piste ciclabili all'interno degli agglomerati urbani. Fuori dai centri abitati, la circolazione è consentita solo su percorsi con una velocità massima di ottanta chilometri orari, dove l'uso del casco è già imposto.

Richieste di uniformità e l'intervento del Senato

La questione della sicurezza stradale e la necessità di una regolamentazione uniforme sono state al centro di una recente interrogazione parlamentare. Il senatore Stéphane Demilly ha sollevato il tema, evidenziando l'urgenza di un intervento a livello nazionale, anche in seguito al tragico decesso di un giovane ad Amiens. Il senatore ha riportato che nel 2025, ottanta persone hanno perso la vita su monopattini elettrici in Francia, un aumento di trentacinque unità rispetto al 2024 e di settanta rispetto al 2019.

In risposta, il governo ha riconosciuto la gravità della situazione e ha incaricato la delegazione per la sicurezza stradale di valutare l'estensione dell'obbligo del casco a tutte le circostanze e su tutto il territorio, sia per i monopattini elettrici che per le biciclette.