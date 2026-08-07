L'ambasciata russa a Berlino ha rilasciato una dichiarazione perentoria, definendo il recente ritrovamento di un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, in Germania, come una "provocazione frettolosamente orchestrata". L'incidente, che ha visto il velivolo senza pilota essere individuato nei pressi di un aereo ucraino, è stato oggetto di un comunicato ufficiale diffuso attraverso il canale Telegram della rappresentanza diplomatica russa, sottolineando la gravità e l'interpretazione politica che Mosca attribuisce all'evento.

Nella sua nota, l'ambasciata russa ha esplicitamente sostenuto che l'allarme generato dalle autorità tedesche in merito al drone sia funzionale "esclusivamente agli obiettivi di Kiev e all'ala militarista della classe politica europea".

Questa affermazione delinea una chiara prospettiva da parte di Mosca, che vede l'episodio come un tentativo di strumentalizzazione. Il comunicato prosegue con un'accusa diretta e incisiva, affermando che la vera minaccia per la Germania non è rappresentata da "ipotetici 'attacchi ibridi' di Mosca, che non esistono". Al contrario, l'ambasciata punta il dito contro politici che, "con entusiasmo, elaborano scenari di una rapida guerra con la Russia e che propongono ai cittadini tedeschi di parteciparvi". Questo passaggio evidenzia la retorica di Mosca nel respingere con fermezza le accuse e nel rivolgere critiche severe alla politica interna tedesca, accusandola di fomentare tensioni.

Il ritrovamento del drone e le immediate misure di sicurezza

L'episodio che ha scatenato la reazione diplomatica si è verificato presso l'aeroporto di Lipsia, un cruciale snodo logistico e operativo. Qui, un drone equipaggiato con materiale esplosivo è stato rilevato in stretta prossimità di un velivolo battente bandiera ucraina. La scoperta ha innescato una risposta immediata e coordinata da parte delle autorità tedesche. Sono state prontamente attivate tutte le procedure di sicurezza previste per tali situazioni, e un'indagine approfondita è stata avviata per accertare la natura esatta del dispositivo, le sue origini e le eventuali responsabilità. La presenza di un tale ordigno ha destato notevole allarme e profonda preoccupazione, soprattutto considerando il delicato contesto di tensione internazionale.

Il conflitto in Ucraina, ancora in corso, e il ruolo attivo della Germania nel fornire sostegno a Kiev, rendono l'incidente particolarmente significativo e suscettibile di interpretazioni politiche complesse.