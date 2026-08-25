Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede – ruolo equivalente a quello di un ministro degli Esteri vaticano – ha avuto un incontro significativo il 25 agosto 2026 a Mosca con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Nel corso del colloquio, Gallagher ha ribadito con fermezza la posizione della Santa Sede riguardo al conflitto in Ucraina, pronunciando le parole inequivocabili: "Questa guerra deve finire". L'importante appuntamento diplomatico si è tenuto presso la sede del Ministero degli Esteri della Federazione Russa.

Questa visita di Monsignor Gallagher si configura come un'importante iniziativa diplomatica intrapresa dalla Santa Sede, mirata a promuovere attivamente il dialogo tra le parti direttamente coinvolte nel prolungato conflitto. Il rappresentante vaticano ha enfaticamente sottolineato l'urgenza impellente di porre fine alle ostilità e di avviare con determinazione concreti percorsi che possano condurre a una pace duratura. La Santa Sede ha costantemente manifestato la sua profonda preoccupazione per le gravi conseguenze umanitarie della guerra, ribadendo con forza l'inderogabile necessità di garantire la protezione della popolazione civile.

L'impegno diplomatico per la pace

Il colloquio tra Monsignor Gallagher e il ministro Lavrov si inserisce in un più ampio e consolidato quadro di attività diplomatiche che la Santa Sede porta avanti da tempo, con l'obiettivo primario di favorire la pace e la stabilità internazionale.

Durante l'incontro, Gallagher ha chiaramente espresso la posizione vaticana, ponendo l'accento sull'importanza cruciale del dialogo e sulla ricerca instancabile di una soluzione negoziata al conflitto. Il ministro russo ha prestato ascolto alle osservazioni del rappresentante della Santa Sede, il quale ha nuovamente e con forza ribadito il messaggio centrale: "Questa guerra deve finire".

Attraverso i suoi autorevoli rappresentanti, la Santa Sede prosegue incessantemente nel suo ruolo di promotrice di iniziative di mediazione, sollecitando con insistenza la comunità internazionale a sostenere ogni sforzo concreto finalizzato al raggiungimento di un immediato cessate il fuoco e all'individuazione di una soluzione diplomatica che possa porre fine definitivamente al conflitto.

Il ruolo della Santa Sede nella diplomazia globale

La Segreteria per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede è l'organismo di punta della Curia Romana, specificamente incaricato di gestire e curare le relazioni diplomatiche con gli Stati sovrani e con le principali organizzazioni internazionali. Il Segretario per i Rapporti con gli Stati, figura di alto profilo, ricopre un ruolo centrale nella rappresentanza della Santa Sede a livello globale, dedicandosi con impegno alla promozione del dialogo e alla ricerca della pace. La Santa Sede, infatti, intrattiene relazioni diplomatiche stabili e consolidate con la stragrande maggioranza dei Paesi del mondo e partecipa attivamente a numerose iniziative multilaterali, volte alla tutela dei diritti umani e alla risoluzione pacifica dei conflitti.

Attraverso questa recente visita a Mosca, la Santa Sede ha ulteriormente confermato il proprio incrollabile impegno a favore della pace e, in particolare, per la protezione e l'assistenza delle popolazioni duramente colpite dagli effetti devastanti della guerra. Ha ribadito con chiarezza la necessità imprescindibile di una soluzione negoziata e, soprattutto, duratura, che possa portare a una stabilizzazione della regione e al benessere dei suoi abitanti.