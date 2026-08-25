Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha annunciato l’espulsione dei rappresentanti olandesi dal Centro Internazionale di Supporto per Gaza, precedentemente noto come Cmcc. La struttura, situata a Kiryat Gat, è parte integrante del Board of Peace per la Striscia di Gaza. Secondo quanto comunicato dalle autorità israeliane, i rappresentanti dei Paesi Bassi dovranno lasciare il territorio di Israele entro una settimana.

Questa drastica decisione è stata motivata da Sa’ar come una risposta diretta a una serie di iniziative considerate anti-israeliane da parte del governo olandese.

In particolare, il ministro ha evidenziato l’approvazione di una nuova legislazione nei Paesi Bassi che impone il divieto di commercio per i prodotti israeliani originari di Giudea e Samaria, Gerusalemme Est e delle Alture del Golan. Questa normativa, la cui entrata in vigore è prevista per il mese prossimo, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sa’ar ha ribadito con fermezza la posizione di Israele, affermando: “Ho preso questa decisione oggi a seguito di una serie di iniziative anti‑israeliane del governo olandese. L’ultima è stata l’approvazione di una legge che vieta il commercio di prodotti israeliani provenienti da Giudea e Samaria, Gerusalemme Est e dalle Alture del Golan, che entrerà in vigore il mese prossimo”.

Ha poi aggiunto un messaggio inequivocabile: “Il nostro messaggio è chiaro: chiunque agisca contro Israele non avrà alcun ruolo nella regione. Israele non permetterà che vengano intraprese azioni contro di esso senza rispondere.”

La decisione di espulsione e le sue ragioni

L’ordine di espulsione riguarda specificamente il personale olandese che opera all’interno del centro di Kiryat Gat, impegnato nel cruciale compito di coordinamento degli aiuti umanitari per Gaza. La misura è una diretta conseguenza di una serie di provvedimenti adottati dal governo olandese, culminati con la legislazione che vieta il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori contesi, inclusi la Cisgiordania e le Alture del Golan.

Questa mossa sottolinea la crescente tensione diplomatica tra i due paesi, con Israele che interpreta tali azioni come un’ingerenza nelle sue politiche e un sostegno a posizioni ostili.

Il ruolo del Centro Internazionale di Supporto per Gaza

Il Centro Internazionale di Supporto per Gaza, situato strategicamente a Kiryat Gat, riveste un’importanza fondamentale nel coordinamento e nella gestione degli aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza. La struttura opera sotto l’egida del Board of Peace, un’iniziativa volta a supportare le attività di assistenza e stabilizzazione nella regione. Questo centro rappresenta un punto focale per la cooperazione internazionale, facilitando l’interazione tra diversi attori europei e israeliani nelle delicate operazioni di coordinamento e distribuzione degli aiuti, essenziali per la popolazione della Striscia.