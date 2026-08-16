Una persona ha perso la vita e almeno altre sette sono rimaste ferite in Ucraina a seguito di una serie di attacchi russi. Contemporaneamente, le autorità di Mosca hanno annunciato di aver intercettato oltre 130 droni diretti verso la capitale russa nel corso della notte. Questi eventi segnano un'intensificazione delle operazioni aeree su entrambi i fronti.

A Kryvyi Rig, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, una donna è stata uccisa e sei persone hanno riportato ferite in un attacco combinato che ha visto l'impiego di missili balistici e droni.

Le forze russe hanno preso di mira due siti industriali della città. Oleksandr Vilkul, capo del consiglio di difesa locale, ha avvertito i residenti tramite Telegram della possibilità di ulteriori ondate di attacchi, sottolineando la natura complessa dell'offensiva.

Offensive aeree su Kiev e altre città ucraine

La capitale Kiev è stata anch'essa colpita. Un allarme antiaereo è stato emesso poco prima delle 2:00 ora locale, segnalando una minaccia imminente di missili balistici. Testimoni nella capitale hanno riferito di aver udito diverse esplosioni subito dopo l'allarme. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che Kiev era "sotto attacco missilistico balistico", esortando i cittadini a cercare rifugio.

Gli attacchi hanno causato il ferimento di una persona e lo scoppio di incendi in aree non residenziali, in particolare nei quartieri di Obolonsky e Holosiivskyi.

Anche Kremenchuk, situata nella regione centrale di Poltava, è stata interessata dagli attacchi. Funzionari locali hanno confermato gli impatti, ma non sono stati forniti dettagli specifici riguardo a eventuali danni materiali o al numero di vittime.

La difesa aerea russa e l'attacco di droni su Mosca

Sul fronte russo, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha fornito aggiornamenti su un attacco di droni prolungato avvenuto durante la notte sulla capitale. La difesa aerea ha giocato un ruolo cruciale, riuscendo a intercettare più di 130 droni che si dirigevano verso la città.

I servizi di emergenza sono stati immediatamente dispiegati nelle zone dove sono caduti i detriti dei velivoli abbattuti. A seguito di questi incidenti, tre persone hanno riportato ferite.

Le autorità russe hanno evidenziato l'efficacia della loro difesa aerea nel proteggere la capitale e la popolazione. Il rapido intervento delle squadre di emergenza ha permesso di gestire le conseguenze degli impatti dei detriti, mitigando ulteriori rischi per i residenti.

Misure di sicurezza e allerta a Kiev

Kiev, fin dall'inizio del conflitto, è stata bersaglio di frequenti attacchi aerei. Le autorità locali hanno implementato e rafforzato i sistemi di allerta e difesa per salvaguardare la popolazione e le infrastrutture vitali.

Gli allarmi antiaerei vengono attivati regolarmente in presenza di minacce di missili o droni, e i cittadini sono costantemente invitati a rifugiarsi in aree protette durante le emergenze.

La città è dotata di un sistema di difesa che comprende sirene, una rete di rifugi pubblici e squadre di pronto intervento, tutte pronte a gestire le ripercussioni degli attacchi. Le autorità mantengono un monitoraggio costante della situazione, fornendo aggiornamenti tempestivi per garantire la sicurezza dei residenti.