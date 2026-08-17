L’oro apre la giornata in rialzo sui mercati delle materie prime, avvicinandosi alla soglia dei 4.400 dollari l’oncia. Positivo anche l’andamento degli altri principali metalli, con aumenti per argento, rame e platino.
Oro vicino ai 4.400 dollari
Il contratto spot sull’oro viene scambiato a 4.397,15 dollari l’oncia, in aumento dello 0,47%. Il metallo prezioso si porta così a ridosso della soglia dei 4.400 dollari.
In rialzo anche argento, rame e platino
Prosegue il movimento positivo anche per gli altri metalli. L’argento guadagna l’1,26%, a 65,93 dollari l’oncia nei contratti con consegna a settembre.
Il rame sale dell’1,74%, a 683,10 dollari per libra, nei contratti con consegna a dicembre. Il platino, infine, segna un rialzo dello 0,81%, a 1.763,33 dollari l’oncia sul mercato spot.
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