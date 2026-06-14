Quando una società come SpaceX debutta sui mercati con una valutazione da record e una domanda che supera di tre volte l'offerta, è comprensibile che gli investitori si sentano in preda alla FOMO, quella paura di restare fuori da un'opportunità irripetibile. Eppure, proprio nei momenti di euforia collettiva, la storia dei mercati finanziari insegna che la prudenza vale più dell'entusiasmo.

La quotazione di SpaceX è uno di quegli eventi capaci di catalizzare l'attenzione dell'intero mondo finanziario. Un'azienda che trasporta astronauti, mette in orbita satelliti e sogna di colonizzare Marte non è certo un'impresa ordinaria.

Ma sui mercati, le storie straordinarie devono prima o poi fare i conti con i numeri.

SpaceX, il fascino del pioniere spaziale

SpaceX non è solo un'azienda aerospaziale: è diventata il simbolo di una nuova era, in cui il settore privato guida l'esplorazione dello spazio dove un tempo arrivavano solo i governi. Il suo braccio commerciale più redditizio, Starlink, ha dimostrato che il business dei servizi satellitari può funzionare su scala globale, con milioni di abbonati sparsi in ogni angolo del pianeta. Questa è la parte concreta, quella che genera ricavi veri.

Ma attorno a questo nucleo solido ruotano ambizioni enormi: data center orbitali, colonizzazione marziana, intelligenza artificiale integrata.

Sono visioni affascinanti, ma tutte ancora da tradurre in utili.

Quando la valutazione supera i fondamentali

Il problema classico delle grandi IPO tecnologiche è la distanza tra il prezzo che il mercato assegna oggi e i risultati che l'azienda è in grado di produrre nel presente. Nel caso di SpaceX, i conti mostrano perdite significative negli ultimi anni, un debito considerevole e un piano industriale che dipende in larga parte da attività mai realizzate prima nella storia dell'umanità.

Non si tratta di elementi che rendono l'azienda un cattivo investimento in assoluto: si tratta di rischi che devono essere valutati con lucidità, non oscurati dall'entusiasmo del momento. Gli analisti più ottimisti vedono prospettive di crescita esplosive entro il 2030; quelli più cauti ricordano che anche Google e Meta al momento del loro debutto in borsa erano valutate molto meno rispetto a quello che SpaceX porta con sé oggi.

La lezione delle matricole tech

La storia delle quotazioni tecnologiche offre uno spunto utile: i guadagni del primo giorno vanno quasi sempre a chi ha acquistato al prezzo di collocamento, non a chi si precipita a comprare nei giorni successivi trascinato dall'euforia. I dati di lungo periodo mostrano che le matricole tendono a sottoperformare il mercato nei primi anni, salvo poi — in alcuni casi virtuosi — recuperare e superare abbondantemente le attese iniziali.

Amazon, ad esempio, ha continuato a creare valore per decenni dopo la quotazione. Ma per ogni Amazon ci sono decine di aziende che non hanno mantenuto le promesse della vigilia.

Pazienza come strategia

Investire in SpaceX potrebbe rivelarsi una scelta brillante tra cinque o dieci anni.

Ma farlo oggi, nel pieno di un rally alimentato da aspettative e non da utili, richiede una tolleranza al rischio molto alta e soprattutto un orizzonte temporale lungo. Chi non è entrato al momento del collocamento non ha perso un treno: ha semplicemente la possibilità di osservare con calma come si comporta questa matricola una volta che l'entusiasmo iniziale si sarà assestato.

Nel mondo degli investimenti, la pazienza non è mai una debolezza. Spesso è il vantaggio più sottovalutato.