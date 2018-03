Andiamo avanti con importanti notizie per chi cerca lavoro [VIDEO]. L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Calabria ha emanato un procedimento per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di profili qualificati. Scopriamo quali sono i requisiti e i titoli di studio necessari per poter proporre la propria candidatura, data di scadenza e altre informazioni riguardanti questa selezione.

Bando di Concorso aprile 2018 Agenzia delle Entrate Calabria

L'Agenzia delle Entrate ha promulgato una procedura selettiva per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, precisamente per l'assunzione di 9 risorse in qualità di Operatore Professionale, da collocare nella II area funzionale, fascia economica F1 e da disporre presso la Direzione Regionale della Calabria e presso la Direzione Provinciale di Catanzaro.

Ecco una panoramica sui titoli di istruzione e requisiti richiesti [VIDEO]:

Diploma di Scuola Secondaria di I grado;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

appartenere alle categorie protette;

discreta padronanza della lingua italiana;

non detenere condanne penali;

essere in regola con il servizio di leva;

idoneità fisica;

non essere mai stato licenziato da una pubblica amministrazione;

non essere mai stato calcolato interdetto dagli uffici pubblici;

non avere un'occupazione o esercitare un servizio di lavoro con un reddito annuo lordo equivalente o inferiore al reddito minimo da impiego escluso da trattenute fiscali, 8.000 euro come prestazione dipendente e 4.800 euro come lavoratore autonomo.

Ecco come presentare la domanda di ammissione, data di scadenza e ulteriori info

La domanda di partecipazione deve essere effettuata [VIDEO] entro venerdì 6 aprile 2018.

Da considerare che l'istanza va compilata tramite il modulo allegato all'atto di inoltro e può essere consegnata personalmente o attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R., oppure trasmessa per via telematica per mezzo della posta elettronica certificata PEC alla seguente casella email: (legge68 @ pec.provincia.catanzaro.it).

Il sopracitato bando di concorso pubblico è visionabile attraverso il portale web ufficiale della Provincia di Catanzaro nella sezione lavoro, servizio collocamento obbligatorio oppure sul sito internet della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami N. 19 del 6 marzo 2018.