Continuiamo con altre novità che riguardano il settore dell'impiego. Si segnala che la farnesina ha divulgato nuovi bandi di concorso pubblico,per il reclutamento di ulteriore personale esperto. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso aprile 2018

L'Istituzione EU.LISA-AG.EU. ha emanato un concorso pubblico, per l'accoglimento di profili in funzione di Senior Procurement Officer ovvero Responsabile degli Appalti Senior AD7, da collocare presso la località di Strasbourg in France in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Diritto ;

conoscenza approfondita delle lingue dell'Unione Europea e di una seconda lingua;

ottima competenza sulle normative degli appalti;

eccellente abilità nell'attuazione di fascicoli di gara e nella compilazione dei contratti;

saper interpretare correttamente i documenti legali, opinioni e informazioni;

esperienza regressa documentata minimo di 1 anno;

diviene un plus possedere una determinata familiarità professionale con la pubblica amministrazione europea;

cittadinanza italiana o europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera;

diritto elettorale attivo;

essere in regola con gli obblighi imposti dalle norme concernenti il servizio di leva;

idoneità psicofisica.

La domanda di ammissione a tale selezione deve pervenire, entro giovedì 5 aprile 2018, 23:59 EET and 22:59 CET.

Lo stesso Ente ha indetto un concorso pubblico, per l'immissione di risorse con l'incarico di Head of Corporate Services Unit ossia Capo dell'Unità Servizi Aziendali CSU AD9, da inserire mediante la sede di Tallinn in Estonia in possesso dei successivi requisiti:

Laurea in Economia Aziendale, IT, Ingegneria Civile o pari ;

conoscenza approfondita delle lingue dell'Unione Europea e di una seconda lingua;

esperienza pregressa documentata di almeno 5 anni;

diviene un plus detenere una certa competenza di gestione all'interno di realtà aziendali a livello internazionale;

cittadinanza italiana o europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera;

godere dei diritti politici e civili;

essere in regola con gli obblighi imposti dalle norme concernenti il servizio militare;

idoneità psicofisica.

La domanda di partecipazione deve giungere, entro lunedì 16 aprile 2018, 23:59 EET and 22:59 CET.

Naturalmente, per acquisire maggiori dettagli è preferibile consultare il sito online del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale''.