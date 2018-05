Le #ferrovie dello stato hanno organizzato un recruiting day che si svolgerà nella giornata del 17 maggio a Roma. L'azienda è alla ricerca di numerosi profili da assumere a tempo indeterminato. Lo scopo è quello di impiegare ragazzi laureati in diversi settori dell'azienda.

Le posizioni per cui è possibile candidarsi

Chi fosse interessato a prestare lavoro presso le ferrovie dello Stato, deve tenere conto delle candidature aperte [VIDEO] che sono le seguenti:

Specialista junior pianificazione: si ricercano neolaureati in ingegneria gestionale a cui verrà proposto un contratto a tempo indeterminato;

Specialisti in ingegneria ferroviaria laureati in ingegneria meccanica che svolgeranno il proprio lavoro in quel di Roma;

Project Engineer Assistant: si assumono laureati in telecomunicazione, informatica e ingegneria elettronica;

Neolaureati in ingegneria meccanica per ricoprire il ruolo di manutentori rotabili per la Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia.

Ecco come partecipare

Per prendere parte al Recruiting Day Ferrovie dello Stato, è necessario inviare online [VIDEO]la propria candidatura entro e non oltre l'8 di maggio.

Direttamente online verrà effettuato un test da superare. Solo coloro che si saranno dimostrati idonei dopo aver superato i test online, potranno prendere parte alla selezione che avverrà a Roma il 17 maggio dalle ore 8.45 alle ore 17.30. Il requisito fondamentale è dunque avere una laurea. Le candidature aperte non sono soltanto quelle sopra citate, ma se si consulta il sito online delle ferrovie dello Stato si possono vedere tutti i posti aperti alla candidatura. Il personale assunto dall'ente dovrà essere fortemente motivato nello svolgimento del suo lavoro e conoscere a menadito la lingua inglese. Inoltre, i candidati da assumere dovranno dare la loro completa disponibilità per muoversi sia in ambito sia nazionale che internazionale.

Oltre alle ferrovie dello Stato, ci sono altre aziende che sono alla ricerca di personale come Ferrero e Esselunga.

La Ferrero ricerca Asset Management Cost Model Specialist, Junior Category Process Manager, Junior Product Manager. I requisiti per le candidature e i dettagli sui posti offerti, possono essere trovati presso il sito online della Ferrero. Per quanto riguarda invece la famosa catena di supermercati Esselunga, le candidature richieste riguardano persone diplomate, laureate anche senza esperienza. Il personale ricercato potrà essere impiegato in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Lazio. #assunzioni