In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a casting e provini per produzioni cinematografiche, televisive e video. Per quanti supereranno le selezioni è sempre prevista la retribuzione,

Un video

Per la realizzazione di un video si cercano ambosessi maggiorenni. Verrà data preferenza ai residenti a Torino e dintorni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo e una donna di etnia araba, un indiano e una indiana, un inglese e una inglese, un uomo e una donna di etnia bengalese, un cinese e una cinese. Prevista retribuzione. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, allegando 2 foto (primo piano e a figura intera) e i propri dati personali e di contatto, tramite WhatsApp al seguente numero telefonico: 338/6989103.

Per eventuali ulteriori informazioni si può far riferimento al gruppo pubblico Facebook 'Casting e Audizioni Dalla Rivista 'All Casting Magazine'. Le selezioni si terranno il 9 maggio a Torino.

Corima srl

La società di produzione Corima srl cerca protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva di livello nazionale. La richiesta in questione è indirizzata verso ambosessi di tutte le età, dai 18 ai 90 anni, delle seguenti regioni: Toscana, Sicilia, Puglia. Si richiedono buona capacità comunicativa, aspetto curato, adeguata dialettica e voglia di affrontare argomenti di attualità, sia in ambito sociale che culturale. Le selezioni verranno effettuate nel mese di luglio. A tal fine vi anticipiamo che queste sono le città scelte: Palermo, per la Sicilia, Grosseto e Livorno, per la Toscana, Brindisi e Bari, per la Puglia.

Prevista retribuzione. Per candidarsi occorre inviare entro il 15 maggio una fotografia, l'eventuale curriculum o una breve descrizione di sè, i propri dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: roberto @ corima.tv

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film si cercano le seguenti figure: ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni, con capelli castani, fisico atletico, ragazzi tra i 16 e i 18 anni, con capelli biondi e occhi chiari, ragazze tra i 18 e i 20 anni, more, magre e con capelli castano chiaro. Prevista retribuzione. Le riprese verranno effettuate nel mese di settembre in parte in Friuli Venezia Giulia e in parte in Puglia. I casting si terranno il 16 maggio a Pordenone, all'ex convento di San Francesco (Piazza della Motta), a partire dalle ore 15. Gli interessati devono [VIDEO] inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @ cinemaproduction.it.