Nuova tornata di assunzioni per Trenitalia, la quale ha pubblicato numerosi annunci di lavoro riferiti all'anno 2018. La società che si occupa del trasporto ferroviario necessita infatti di ulteriori figure da inserire all'interno del proprio organico aziendale, come macchinisti, ingegneri e ragionieri. Ciascun profilo richiesto presenta particolari requisiti ed anche un termine ben preciso per l'invio della candidatura. Vediamo dunque quali sono le prerogative per tali posizioni lavorative.

Le offerte di lavoro Trenitalia per il 2018

Per quanto riguarda il 2018, Trenitalia è alla ricerca di numerose figure da assumere [VIDEO].

Tra queste ci sono gli Addetti alla Gestione Operativa degli Equipaggi e Circolazione: la società di trasporti ne cerca 25 per la sede di Milano. Il candidato dovrà essersi diplomato in un istituto tecnico ad indirizzo meccanico, meccatronico o elettronico; dovrà avere inoltre una buona padronanza del pacchetto Office e una minima esperienza nell'ambito della logistica. È richiesta la conoscenza dell'inglese (con livello minimo B2) e la disponibilità a svolgere le mansioni anche in turni notturni e nei giorni festivi. Per tale posizione lavorativa, si potrà inviare il CV entro e non oltre il 3 agosto 2018.

Trenitalia cerca anche Ragionieri e Geometri da inserire a tempo indeterminato nelle sedi di Venezia, Torino, Firenze, Verona, Napoli, Bologna e Roma. I Ragionieri si occuperanno della tenuta della contabilità, della gestione dei processi amministrativi e dell'adempimento degli obblighi fiscali; mentre gli Ingegneri avranno il compito di gestire i contratti di locazione immobiliare, di aggiornare le banche dati per la gestione della fiscalità immobiliare e di svolgere tutte le attività ad esse connesse.

Tra i requisiti vi è l'aver prestato il proprio servizio per almeno 2-5 anni in aziende complesse o studi professionali. In questo caso, il termine ultimo per la presentazione del CV [VIDEO] è fissato al 13 agosto 2018.

Ulteriori 9 figure saranno assunte in qualità di Addetti alla Gestione Operativa delle Locomotive per conto di Mercitalia Rail S.r.l.; i requisiti sono uguali a quelli descritti per gli Addetti alla Gestione Operativa degli Equipaggi e Circolazione, con particolare attenzione alla conoscenza dei processi e dei sistemi informativi tipici dell'ambito ferroviario. Anche in questo caso l'inserimento sarà con contratto a tempo indeterminato.

Trenitalia cerca diplomati da assumere a tempo indeterminato

La nota società di trasporti, oltre a figure con un particolare profilo professionale, è alla ricerca anche di diplomati. Si tratta di un'offerta di lavoro interessante, in quanto propone un percorso di crescita e formazione volto alla professionalizzazione della figura di Macchinista Ferroviario.

Il candidato dunque svolgerà mansioni legate alla conduzione di mezzi ferroviari su tratte nazionali; inoltre si occuperà di controllare la merce trasportata e di effettuare operazioni di aggancio e sgancio delle locomotive di convoglio. Viste le attività che saranno delegate, il Macchinista Ferroviario dovrà svolgerle con diligenza, precisione e responsabilità. Per potersi candidare alla posizione lavorativa offerta da Mercitalia Rail mediante Trenitalia, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di maturità con votazione minima 70/100; età compresa tra i 18 e i 29 anni; conoscenza di almeno una lingua straniera; dimestichezza con la Information and Communication Technology. Inoltre, deve essere disposto a lavorare secondo turni non cadenzati. Tale figura è richiesta soprattutto in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Nel caso in cui si posseggano tutti i requisiti indicati, si potrà inviare il proprio curriculum vitae entro il 3 agosto 2018.