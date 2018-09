Con l'arrivo del mese di settembre giungono anche nuove offerte di lavoro da parte di differenti istituzioni pubbliche al fine di assumere numerose figure professionali [VIDEO], da assegnare presso alcune strutture situate in varie località italiane.

Bandi di Concorso a settembre-ottobre 2018

L'ASP di Trapani in Sicilia ha promosso una mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per il conferimento di 2 ubicazioni di dirigente ATP e contestuale indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'attribuzione dei posti per i quali il procedimento di mobilità dia esito negativo in tutto o in parte.

Da precisare che l'incarico è di dirigente avvocato da inquadrare a tempo pieno. L'avviso in questione rimane in vigore sino a giovedì 27 settembre 2018.

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera di Salerno in Campania ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di un istruttore direttivo tecnico agronomo da regolarizzare a tempo indeterminato e part time di 24 ore. La domanda di partecipazione deve pervenire entro domenica 30 settembre 2018. Naturalmente, per essere ammessi a tale bando sono necessari i seguenti requisiti [VIDEO]:

laurea in scienze e tecnologie agrarie;

abilitazione e iscrizione all'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

discreta padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

cittadinanza italiana o europea;

essere maggiorenni;

detenere la fedina pulita;

idoneità fisica al lavoro;

abilità nell'uso di sistemi informatici come Excel, Outlook, Internet, Word;

diritto di voto attivo.

L'Istituto Universitario Orientale di Napoli in Campania ha bandito alcuni procedimenti selettivi, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 14 esperti e collaboratori linguistici, di cui un posto di madre lingua svedese, 6 posizioni di madre lingua spagnola, una dislocazione di madre lingua russa, 2 collocazioni di madre lingua inglese, una sistemazione di madre lingua indonesiana, un incarico di madre lingua ebraica, un impiego di madre lingua cinese e una disposizione di madre lingua araba.

Ai profili assunti viene stipulato un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e part time della durata di 33/34 mesi e un vincolo di n. 318 ore all'anno. Ma facciamo una panoramica sui requisiti di accesso:

laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea ante D.M. n. 509/1999;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di ammissione deve essere presentata telematicamente entro lunedì 1 ottobre 2018.

Ulteriori informazioni

I presunti partecipanti che desiderano acquisire maggiori delucidazioni possono consultare il sito [VIDEO] della ''Gazzetta Ufficiale > Concorsi per Figura''.