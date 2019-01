Annuncio

Annuncio

Nella Gazzetta Ufficiale n°4 di martedì 15 gennaio 2019 sono stati resi pubblici nuovi concorsi [VIDEO] per la professione di psicologo ed esperto attività culturali. I bandi, con scadenza fino al 14 febbraio sono stati emanati dal Comune di Alghero e dall'Università di Bergamo, per il ruolo di psicologo e dal Comune di Figline e Incisa Valdarno (esperto di attività culturali)

Opportunità professionali per psicologi

Il Comune di Alghero, in provincia di Sassari ha indetto un concorso pubblico, per la selezione di un posto di psicologo [VIDEO], con contratto a tempo indeterminato, da assegnare al settore 'qualità della vita'.

Per essere ammessi alla selezione occorre essere in possesso di suddetti requisiti:

Cittadinanza italiana equiparata all'Unione Europea;

Laurea Vecchio Ordinamento, magistrale o specialistica in Psicologia;

Iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi.

Domanda di partecipazione: la domanda dovrà pervenire, entro il 28 gennaio scegliendo una delle seguenti modalità: direttamente a mano in busta chiusa, presso l'ufficio protocollo del comune; tramite raccomandata o posta elettronica certificata 'protocollo @pec.comune.alghero.ss.it'.

Advertisement

A corredo della domanda, i candidati sono tenuti a redigere un dettagliato curriculum vitae e fotocopia di un documento di identità. Si precisa che il testo completo del bando è reperibile nel sito: comune.alghero.ss.it - bandi di concorso.

L'Università degli Studi di Bergamo indice una procedura pubblica di selezione, per il conferimento di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale '11/E2 - Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione'. Potranno concorrere alla selezione, i laureati in psicologia in possesso del dottorato di ricerca in Italia o all'estero.

Presentazione della domanda: la domanda potrà essere presentata con uno dei seguenti modi: PEC 'selezionipersonale @unibg.it'; consegnata a mano, presso l’ufficio Direzione e Affari Generali dell'università oppure mediante raccomandata, entro il prossimo 14 febbraio. Il bando completo è affisso nel sito: unibg.it -sezione 'concorsi e selezioni'.

Advertisement

I migliori video del giorno

Bando esperto culturale

La Città di Figline e Incisa Valdarno, della Città Metropolitana di Firenze ha emanato un avviso di concorso, per l'assunzione di due esperti di attività culturali a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è necessario aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Laurea triennale in Beni Culturali;

Oppure, Laurea triennale in Lettere;

Altri titoli equivalenti.

invio della domanda: l'istanza di partecipazione deve essere consegnata entro il prossimo 22 gennaio mediante una delle seguenti modalità: raccomandata A/R; e-mail certificata, in alternativa presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo dell'ente comunale. Per ulteriori chiarimenti è possibile prendere visione del testo integrale del bando, nel sito: comunefiv.it - amministrazione trasparente - bandi di concorsi'.