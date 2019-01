Annuncio

Selezioni in corso per Cinecittà World, il noto parco divertimenti di Roma. Si cercano attori, attrici, figuranti, cantanti, ballerine, ballerini, animatori. Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di attori, attrici, comparse per la nota web serie "Casa Surace".

Cinecittà World

Per il noto parco dei divertimenti in contesto cinematografico Cinecittà World, a Roma, si selezionano varie figure per il relativo cast artistico. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso attori, attrici, cantanti con rilevante versatilità negli stili musicali, ballerine e ballerini con buona competenza nell'ambito della tecnica classica e di quella moderna, animatori, figuranti, tutti di età compresa tra i 20 e i 35 anni.

Il periodo di attività lavorativa avrà inizio il prossimo 23 marzo 2019 e proseguirà fino al mese di gennaio del 2020. Gli interessati devono [VIDEO] inviare entro e non oltre il 10 febbraio i propri dati personali, i riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, a: recruiting.spettacolo@ cinecittaworld.it.

In sede di selezioni, che si svolgeranno poi presso il Teatro 1 di Cinecittà World (Via Castel Romano, 200), a Roma, il prossimo 20 febbraio 2019, a ballerini/e verrà insegnata una coreografia di breve durata, ma verrà anche richiesta una coreografia di non oltre 2 minuti finalizzata a mettere in luce personalitå e stile dei candidati. Attori, attrici, cantanti saranno invece tenuti alla presentazione di un monologo di genere brillante e della durata massima di 3 minuti, unitamente a quella di un brano cantato allo scopo di porre in luce le abilità canore nonchè il movimento scenico dei candidati. Tutti i convocati alle selezioni saranno tenuti a portare con sè le relative basi musicali su chiavetta Usb.

'Casa Surace'

Per la nota casa di produzione campana "Casa Surace" si cercano attualmente attori, attrici e comparse, per la realizzazione di video comici.

Non sono previsti limiti minimi e massimi di età per proporre la propria candidarura. Inoltre, ci si può candidare da qualsiasi parte d'Italia. Gli interessati devono [VIDEO] inviare due fotografie, i propri dati personali e di contatto, e, se possibile, un video in cui presentano quanto intendono proporre, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ casasurace.com, indicando nell'oggetto se si candidano come attori e attrici o come comparse.