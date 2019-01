Annuncio

Selezioni attualmente in corso per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un nuovo film, dal titolo "Oltre le nebbie", diretto da Laura Muscardin e prodotto da Movie Factory. Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di attori, attrici e comparse, per realizzare il promo di un nuovo quiz televisivo che andrà poi in onda su ben 100 emittenti locali, coprendo sostanzialmente l'intero territorio nazionale.

'Oltre le nebbie'

Casting in corso per la realizzazione del film dal titolo "Oltre le nebbie", diretto dalla regista Laura Muscardin e prodotto da Movie Factory.

In particolare, si cerca un ragazzo di età scenica compresa tra i 9 e i 14 anni e una ragazza di età scenica intorno ai 16 anni. Le riprese verranno poi effettuate nei mesi di giugno e luglio 2019.

I genitori dei minorenni interessati possono inviare i dati personali del proprio figlio o della propria figlia, alcune fotografie sia in primo piano che a figura intera, nonchè un video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingoltrelenebbie @gmail.com. I casting verranno [VIDEO] effettuati, esclusivamente su convocazione, a Roma e a Bologna.

Un nuovo quiz show

Selezioni in corso per un nuovo quiz show, che dovrebbe partire orientativamente nel mese di marzo 2019 e andare in onda, per almeno 10 puntate, su ben 100 emittenti televisive locali, coprendo quindi in sostanza l'intero territorio nazionale. Nello specifico, si cercano attualmente attori e comparse per la promo da inserire nel programma in questione. La richiesta è orientata verso le seguenti figure: due attori, di età compresa tra i 30 e i 45 anni, e due attrici, tra i 30 e i 40 anni, tutti quanti di bella presenza e in possesso di una buona dialettica.

Le riprese verranno effettuate prossimamente a Roma. Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti (non più di due), il proprio curriculum artistico-professionale (obbligatorio per attori e attrici e facoltativo per le comparse), uno showreel, a questo indirizzo di posta elettronica: promocommercialetv @gmail.com. Solamente i soggetti ritenuti idonei verranno poi convocati per i casting veri e propri. Per attori e attrici è previsto il rimborso integrale delle spese, e verranno accettate candidature provenienti da ogni parte d'Italia, mentre per le comparse si cercano solamente soggetti residenti nel Lazio.