In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono dei casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il film Tu scendi dalle stelle, diretto da Leonardo Ferrari Carissimi, ma anche per la realizzazione di uno spot televisivo per una nota marca di liquori da girarsi a Rimini.

Tu scendi dalle stelle

Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il nuovo film diretto dal regista Leonardo Ferrari Carissimi e dal titolo provvisorio Tu scendi dalle stelle.

In particolare, si cercano attualmente numerose figure per i seguenti ruoli che vediamo meglio nel dettaglio.

Si cerca un interprete per il personaggio di Orlando, di età compresa tra i 35 e i 40 anni, di estrazione popolare e di bella presenza, un attore che interpreti Edoardo, tra i 35 e i 40 anni, di origini siciliane dalla fisicità goffa e un'attrice che impersoni Veronica, tra i 25 e i 30 anni, romana.

Si cerca poi un interprete per il ruolo di Michele, siciliano, con buona dimestichezza con il proprio dialetto e intorno ai 18 anni di età, un interprete per il personaggio di Andy, tra i 25 e i 30 anni, ed uno per quello di Totò, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, siciliano.

Ma non è finita: si cerca anche un attore che impersoni Martino, tra i 40 e i 46 anni affascinante, e una giovane donna per reciti nel tiolo di Mariana, di circa 18 anni, siciliana con buona dimestichezza con il proprio dialetto, bella e semplice al contempo, così come un uomo che impersoni Tommasino, di circa 40 anni, originario della zona di Roma, burbero nei modi, e una donna che si cali nel ruolo di Beatrice, tra i 35 e i 40 anni, bella, solare e con accento emiliano. Aperta la ricerca anche per un uomo di origine siciliana di circa 45 anni, che parli esclusivamente nel proprio dialetto, ma anche di un attore che interpreti Carlo, di età compresa tra i 70 e i 75 anni, di estrazione popolare ma dai modi alquanto dolci, e uno che impersoni il Dottor Ottavi, di 40 anni, carino e quanto ambizioso.

Ricerche femminili per i ruoli di Amanda, piena di tatuaggi e dal fisico imponente, di Maria, tra i 70 e i 75 anni, di bella presenza e dagli occhi vitrei, e di Rachele, di circa 40 anni. Per il personaggio di Bruno, si cerca un giovane di circa 30 anni di origine meridionale, per il ruolo di Antonia occorre una siciliana con modi di fare di tipo 'zingaresco' e di circa 45 anni, per impersonare Leo, occorre un interprete tra i 35 e i 40 anni di aspetto giovanile, infine si cerca anche una ragazza tra i 20 e i 25 anni, molto semplice nei modi ed un uomo di circa 55 anni, sorridente quanto statico.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, comprensiva di dati personali e di contatto, nonché di un paio di fotografie e del proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: tuscendidallestellemovie@ gmail.com.

Uno spot televisivo

Per la realizzazione di uno spot televisivo per un noto marchio di liquori (il cui nome non è stato comunicato), si cercano uomini e donne di età compresa tra i 26 e i 32 anni, di bella presenza e notevole spigliatezza.

Le riprese verranno poi effettuate a Rimini il prossimo 21 gennaio.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare dati personali, riferimenti di contatto e due fotografie (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ filippobernabei.com.