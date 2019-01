Annuncio

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Astrofisica hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione con un contratto di lavoro a tempo determinato di ulteriore personale professionale da assegnare presso varie sedi d'Italia [VIDEO]. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso a febbraio 2019

L'Istituto di Ricerca sulle Acque di Roma ha proclamato una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore di III livello detentore del successivo titolo universitario [VIDEO]:

diploma di laurea di vecchio ordinamento in scienze biologiche.

La domanda di partecipazione deve essere esibita entro lunedì 4 febbraio 2019

L'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Milano ha attivato una selezione, per titoli e colloquio, per l'inserimento di un tecnologo di III livello part time al 60% in possesso dei seguenti titoli accademici:

diplomi di laurea in economia e commercio, psicologia, scienze della comunicazione.

La domanda di ammissione deve giungere entro lunedì 25 febbraio 2019.

L'Istituto di Nanoscienze di Pisa ha promosso un procedimento di selezione, per titoli e colloquio, per l'immissione di un ricercatore di III livello possessore dei consecutivi titoli di studio:

laurea magistrale o specialistica o V.O. in fisica o in scienze dei materiali o in ingegneria elettronica o discipline pari.

Anche in questo caso, la domanda di assunzione deve pervenire entro lunedì 25 febbraio 2019.

Naturalmente, per visionare al meglio tali posizioni aperte contattare il portale web del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche''.

Selezione Pubblica

L'INAF di Roma ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'arruolamento con un contratto a tempo determinato full time della durata di un anno prorogabile di un collaboratore tecnico degli enti di ricerca di sesto livello professionale. Ma diamo uno sguardo ai titoli di istruzione e ai requisiti richiesti:

diploma di scuola secondaria di II grado quinquennale;

comprensione della lingua inglese e italiana;

esperienza di almeno un anno in ambito della gestione di siti web;

cittadinanza italiana;

essere maggiorenne;

diritto di voto attivo;

idoneità psicofisica all'attività;

non avere carichi pendenti o procedimenti penali in atto;

essere a norma con il servizio militare.

La domanda di assunzione deve essere presentata [VIDEO]entro giovedì 14 febbraio 2019.

Tale bando di concorso pubblico è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 04 del 15/01/2019. Per ottenere altre indicazioni interpellare il sito online ''Istituto Nazionale di Astrofisica''.