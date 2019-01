Annuncio

Le Poste Italiane, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Entrate e la Zecca dello Stato Italiano ricercano nuovi profili esperti [VIDEO], da assegnare presso le sedi occupazionali situate in tutto il territorio nazionale. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta.

Offerte di Lavoro a febbraio 2019

Poste Italiane assume a tempo indeterminato figure professionali con la carica di specialisti consulenti mobili ''profilo senior finanziario-assicurativo'' in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti [VIDEO]:

diviene un plus la laurea in materie economiche-giuridiche-finanziarie;

esperienza di almeno due anni sviluppata in ambito bancario-assicurativo nel campo commerciale in servizi di consulenza e vendita riguardarti le attività di investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento;

costituisce una qualifica preferenziale l'aver amministrato un portafoglio clienti con una quantità equivalente come minimo a 3 min di euro.

Le Poste Italiane selezionano con un contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi anche giovani laureati per consulenza nel ramo finanziario e commerciale ''profilo junior'' detentori dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in materie economiche come economia e commercio, economia aziendale, economia istituzioni e mercati finanziari, scienze bancarie ed assicurative, economia intermediari finanziari e scienze statistiche;

aver conseguito un punteggio finale non al di sotto di 102/110;

eccellenti competenze dei sistemi di office automation;

tipiche qualità commerciali;

ottimo orientamento al cliente;

essere efficienti sul lavoro.

Per ottenere maggiori dettagli è opportuno consultare la pagina ufficiale del sito di ''Poste Italiane''.

L'Agenzia del Demanio ricerca personale specializzato con la mansione di referente legale di direzione generale. Da precisare che tale opportunità lavorativa è destinata unicamente agli appartenenti alle categorie protette.

Ma diamo uno sguardo ai titoli universitari e ai requisiti richiesti:

laurea in giurisprudenza;

esperienza di almeno tre anni maturata in ambito giuridico-legale-amministrativo;

diviene un plus l'aver acquisito l'abilitazione all'attività della professione forense da minimo un anno;

detenere varie competenze tecnico-specialistiche come diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile, norme sulla conduzione del patrimonio immobiliare dello Stato, del territorio e ambientale e sulla salvaguardia culturale e paesaggistico.

La domanda di partecipazione deve essere fatta entro le ore 24:00 di martedì 5 febbraio 2019. Per visualizzare al meglio tale offerta di lavoro connettersi sul portale internet ''Agenzia del Demanio > Posizioni aperte''.

Bandi di Concorso

L'Agenzia delle Entrate ha indetto un procedimento selettivo per la copertura di un posto con il ruolo dirigenziale.

Il candidato deve possedere il diploma di laurea specialistica o magistrale, con una certa esperienza nel settore della docenza universitaria, della ricerca, delle magistrature in qualità di avvocati e procuratori dello Stato. La domanda di ammissione deve essere inoltrata soltanto telematicamente alla casella di posta elettronica: dc.ruo.incarichi @ agenziaentrate.it entro le ore 23:59 di lunedì 4 febbraio 2019. Per visionare tale posizione aperta interpellare il sito online: ''Agenzia delle Entrate > Bandi di concorso''.

L'IPZS di Roma ricerca un addetto controllo gestione-senior detentore della laurea specialistica in materie economico-aziendali e pari. La domanda di assunzione deve giungere entro domenica 10 febbraio 2019.

Si assumono anche 2 addetti alla contabilità generale in possesso del diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico commerciale-ragioneria. Tuttavia, diviene un plus se si detiene la laurea in materie economico-aziendali. La candidatura va presentata entro lunedì 11 febbraio 2019.

Per entrambe le posizioni aperte è possibile inviare il proprio curriculum vitae [VIDEO]solo telematicamente alla casella mail: recruiting @ agiliumhr.com. Ulteriori informazioni sono trovabili sulla pagina web ''Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano''.