Alcuni Comuni italiani e l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni hanno recentemente attivato vari bandi di concorso pubblico per il reclutamento di nuovo personale qualificato da collocare presso le sedi di lavoro situate in varie parti d'Italia [VIDEO]. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso nei Comuni a gennaio-febbraio 2019

Il Comune di Padova in Veneto ha indetto una mobilità volontaria esterna, per l'attuazione di una graduatoria per il conferimento di un posto in veste di istruttore direttivo avvocato di categoria D, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato e full time.

Per la presentazione della domanda di mobilità è opportuno detenere i seguenti requisiti [VIDEO]:

diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza;

possedere l'abilitazione professionale;

iscrizione nella lista speciale, collegata all’Albo degli Avvocati, degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici da minimo 5 anni.

L'istanza deve essere consegnata personalmente mediante l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Padova entro le ore 12:30 di lunedì 14 gennaio 2019, o tramite A.R.

oppure per via telematica all'indirizzo mail: protocollo.generale @ pec.comune.padova.it.

Il Comune di Ceglie Messapica (provincia di Brindisi) in Puglia ha promosso una selezione pubblica per idonei utilmente posizionati in graduatorie di merito, per l'inserimento di 2 profili nella funzione di messo notificatore comunale di categoria B3 a tempo indeterminato full time. La data di scadenza di tale avviso pubblico è sabato 19 gennaio 2019.

Il medesimo Comune di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi in Puglia ha bandito anche un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un avvocato di categoria D, posizione giuridica ed economica D1, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato full time in possesso dei seguenti requisiti:

laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o qualifica pari;

possedere l'abilitazione professionale;

padronanza della lingua inglese-francese.

La domanda di ammissione può essere inviata telematicamente alla casella PEC: protocollo @ pec.comune.ceglie-messapica.br.it entro lunedì 4 febbraio 2019.

Per prendere visione dei sopracitati bandi di concorso pubblico è necessario collegarsi sulla pagina web della ''Gazzetta Ufficiale''.

Posizione aperta presso IVASS, scadenza domande a marzo 2019

L'IVASS ha proclamato una prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi per la sessione 2018. Da precisare che la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica [VIDEO] usufruendo dell'applicazione informatica trovabile sul sito online ''Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni''. I concorrenti possono aderire al suddetto test di idoneità a partire dalle ore 12.00 di martedì 5 febbraio e fino alle ore 12:00 di mercoledì 20 marzo 2019.