Casting aperti per la ricerca di varie figure per un cortometraggio diretto da Jay Ruggiano e dal titolo provvisorio Scenario. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni per prendere parte alla nuova edizione del noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin. A tale proposito sono stati fissati nuovi casting.

Scenario

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo provvisorio Scenario, diretto da Jay Ruggiano, si cercano vari ruoli.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure, tutte residenti a Napoli o zone limitrofe: una donna di età compresa tra i 60 e i 70 anni, con i capelli possibilmente bianchi; un ragazzo tra i 13 e i 15 anni, con taglio dei capelli in stile moderno (capelli colorati, sfumature, rasatura); due ragazze di età compresa tra i 17 e i 20 anni, di bella presenza, una delle quali deve avere i capelli colorati; un ragazzo tra i 20 e i 25 anni, in possesso di notevoli capacità espressive; un bambino tra i 9 e gli 11 anni, con occhi e capelli castani e lineamenti dolci.

Si precisa che l'età indicata è riferita a quella scenica e non a quella anagrafica. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura entro e non oltre il 5 febbraio 2019, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando tre fotografie (a figura completa, mezzo busto e primo piano) nonché il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: jayruggianoprod@gmail.com inserendo nell'oggetto il ruolo per cui ci si candida. Lo short film, diretto da Jay Ruggiano, è connesso a tematiche alquanto attuali quali il razzismo, il cyberbullismo, la violenza alle donne, il ruolo non di rado quasi 'opprimente' dei social network nella vita dei giovani.

Ciao Darwin

Selezioni tuttora aperte per la ricerca di concorrenti per la nuova edizione del noto programma dal titolo Ciao Darwin, in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis.

A tal proposito segnaliamo alcune nuove date di casting, da aggiungersi a quelle indicate in un nostro precedente articolo: 15 gennaio a Napoli, 22 gennaio a Milano, 23 gennaio a Torino, 28 gennaio ad Ancona. Gli interessati devono [VIDEO] inviare dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia e l'autorizzazione relativa al trattamento dei dati personali sulla base della normativa vigente sulla privacy, facendo riferimento ai vari indirizzi di posta elettronica presenti sul sito web di SDL Tv.