Nell'ultimo articolo ci siamo occupati di segnalare alcune nuove opportunità concorsuali per laureati in scienze dell'educazione [VIDEO], oggi, invece, andremo a indicare tre Concorsi Pubblici che riguardano la professione di biologo e il ruolo di farmacista. I bandi, con scadenza fissata fino al prossimo 7 febbraio sono stati emanati dal CNR - Adriano Buzzati-Traverso di Napoli (biologo), dal Comune di Guardistallo e dall'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola, per la professione sanitaria di farmacista.

Borsa di studio per biologo

L'Istituto di Genetica e Biofisica 'A. Buzzati Traverso' Del CNR di Napoli ha indetto una pubblica selezione, per il conferimento di una borsa di studio, nel campo dell'area scientifica 'Scienze Biomediche'.

Il concorso è rivolto a coloro in possesso di una Laurea in Scienze Biologiche [VIDEO] (vecchio ordinamento), equiparata a una Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5/05/04 e 9/07/09), con pregressa esperienza in colture cellulari e procedure di trasfezione.

Domanda di partecipazione

L'istanza di partecipazione deve essere presentata, entro il 23 gennaio prossimo è consegnata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata: protocollo.igb @pec.cnr.it. L’avviso del presente bando di selezione, è reperibile sul sito Internet del CNR, alla voce: 'formazione lavoro - borse di studio'.

Due concorsi per farmacisti

Il Comune di Guardistallo, in provincia di Pisa indice un concorso pubblico, per la copertura di un farmacista a tempo indeterminato. Per partecipare alla selezione è richiesto il diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, oppure in Farmacia e Farmacia Industriale, con iscrizione all’albo dei Farmacisti e possesso di patente di guida di categoria B.

Domanda di ammissione

Le domande potranno essere consegnate nel seguente modo: lettera raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Guardistallo; oppure direttamente all'ufficio protocollo dell'ente comunale o e-mail certificata, entro il 7 febbraio. Il testo integrale del bando di concorso è visionabile, sul sito web del Comune di Guardistallo, alla sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

L'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola, della provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna ha emanato un bando pubblico, per l'assunzione di un dirigente farmacista ospedaliero, con contratto a tempo indeterminato. La presente selezione è riservata ai candidati che hanno conseguito una Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, con specializzazione in 'Farmacia Ospedaliera', e iscrizione al relativo ordine professionale.

Presentazione della domanda

L'istanza di ammissione potrà essere inviata per raccomandata, PEC o consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo dell'azienda sanitaria. La scadenza è fissata al prossimo 7 febbraio. Per ulteriori chiarimenti è possibile reperire il testo completo del concorso, nel sito: irst.emr.it.