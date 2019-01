Annuncio

Annuncio

Nuove offerte di lavoro per conto delle aziende italiane [VIDEO]ANAS, Altroconsumo, Ministero della Giustizia, SATCEN e GSA. Ma entriamo nei particolari e scopriamo quali sono i titoli di studio e i requisiti richiesti.

Bandi di Concorso a gennaio 2019

L'Anas S.p.A. seleziona con un contratto di lavoro a tempo determinato addetti di sala operativa da collocare mediante le sale operative di pertinenza, in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti [VIDEO]:

diploma d'istruzione media superiore come ragioneria, istituti tecnici ad indirizzo: geometra, costruzione e ambiente, elettronica ed elettrotecnica, trasporti e logistica, informatica e TLC, meccanica impiantistica;

diviene un plus detenere il certificato ECDL IT.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro mercoledì 23 gennaio 2019.

Leggi anche Reddito di Cittadinanza, le domande potranno essere presentate dal 5 marzo

L'associazione italiana Altroconsumo ricerca a tempo indeterminato full time personale con il ruolo di data protection officer & legal expert ''responsabile della protezione dei dati ed esperto legale'', da assegnare presso l'area lavorativa di Milano.

Advertisement

Diamo uno sguardo ai titoli universitari e ai requisiti richiesti:

laurea in giurisprudenza;

fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

possedere la specializzazione o la formazione dettagliata nella disciplina di privacy-sicurezza dei dati.

Si assumono a tempo indeterminato part time anche profili in veste di project officer prodotti, da assumere nella zona di Milano e detentori dei successivi requisiti:

laurea tecnica, meglio se in ingegneria o fisica;

discreta comprensione della lingua inglese;

competenze del pacchetto Office;

avere un'età che va dai 25 ai 35 anni.

Ulteriori ricerche in corso sono destinate a figure con l'incarico di consulente fiscale come collaboratori esterni, da disporre in località Maciachini di Milano. Per tale opportunità lavorativa è necessario avere un'eccellente conoscenza del modello 730.

Advertisement

I migliori video del giorno

Inoltre, vengono richiesti unicamente i soggetti domiciliati o residenti nella regione Lombardia.

Infine, sempre per una collaborazione esterna, si selezionano giovani avvocati in qualità di consulenti legali, da situare nella sede di lavoro di Maciachini a Milano. I presunti candidati devono detenere una certa esperienza di contatto diretto con il pubblico. In aggiunta a ciò, diviene importante avere la residenza a Milano o zone limitrofe. Per candidarsi è opportuno consultare il sito online di ''Altroconsumo > Lavora con noi.

Posizioni Aperte a febbraio 2019

Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico per titoli, per il conferimento di 12 posti per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre polizia penitenziaria, di cui 5 posizioni nel ruolo femminile e 7 nel ruolo maschile in possesso dei consecutivi requisiti:

aver superato i 17 anni e non aver compiuto e perciò superato i 35 anni di età;

diritto elettorale attivo;

essere cittadini italiani;

idoneità psicofisica ed attitudinale.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata mediante il procedimento informatico entro giovedì 14 febbraio 2019.

L'Agenzia SATCEN di Madrid, in Spagna, ha indetto un bando di concorso pubblico, per l'inserimento a tempo indeterminato di personale nella funzione di assistente amministrativo delle Risorse Umane con un livello di istruzione secondaria. Oltre a ciò, diviene preferenziale avere la conoscenza dello spagnolo. La domanda di assunzione deve giungere entro domenica 17 febbraio 2019.

Il dipartimento GSA di Praga e di altre località assume con un contratto di tre anni con la possibilità di rinnovo profili in grado di svolgere l'attività di assistente amministrativo, con un diploma di scuola secondaria. Per inoltrare il proprio curriculum vitae è essenziale collegarsi sul portale web [VIDEO] ''European Global Navigation Satellite System Agency''.