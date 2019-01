Annuncio

Via libera dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi, al maxi decreto sulle Pensioni quota 100 e al reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ci sono stati affinamenti nel testo – ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria - ma nel merito, non riguardano – ha sottolineato - problemi di ragioneria". Non ci sarà dunque nessuno slittamento nei tempi di attuazione: dal primo febbraio sarà attivato il sito web con tutte le informazioni, come ha annunciato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, poi la misura, che di fatto prevede anche l’aumento delle pensioni minime a 780 euro al mese, partirà dal primo di aprile.

Pensioni e lavoro: ok al maxi decreto, parla il ministro Tria

Nessun problema anche riguardo ai tempi, tutto sta procedendo come previsto. "Non ci sono blocchi – ha spiegato il titolare del Mef - nel decretone”.

Nessun problema nemmeno in relazione alla bollinatura del decretone. “Né – ha evidenziato come riporta l’Ansa - da parte della ragioneria né per quanto riguarda la bollinatura”. Se è stato necessario questo tempo per valutare attentamente il decretone [VIDEO] dal punto di vista contabile dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri (il 17 gennaio scorso) è perché “fino all'ultimo – ha specificato oggi il ministro Tria - si è cercato di affinare il testo e le misure, sono abbastanza complesse".

Reddito di cittadinanza e Quota 100, le coperture ci sono

In particolare, è previsto che andranno in pensione con le nuove norme 100mila dipendenti pubblici in più e 102mila lavoratori del settore privato. Sia la nuova formula di prensione anticipata 62+38 sia le altre misure previdenziali previste nel decreto daranno la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro a 88mila autonomi.

Prepensionamenti in più rispetto al 2018 che, secondo il Governo Conte, creeranno le condizioni per nuove opportunità occupazionali sia nel settore privato sia nella Pubblica amministrazione [VIDEO]. Saranno quindi 290mila le persone in più che, nel 2019, usciranno dal lavoro grazie al blocco dell’età per la pensione anticipata e alla nuova formula quota 100, almeno questi sono i numeri presentati nella relazione tecnica allegata al maxi decreto che in materia previdenziale prevede anche la pace contributiva e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna.