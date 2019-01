Annuncio

“Nasce un nuovo Stato Sociale”: lo ha scritto oggi su Facebook il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio commentando il via libera della ragioneria dello Stato al maxi decreto sul reddito di cittadinanza e le Pensioni quota 100 varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri guidato dal premier Giuseppe Conte. Ieri la notizia è stata anticipata [VIDEO]dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria con diverse dichiarazioni rilasciate alla stampa, oggi in serata è arrivata la comunicazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sul social network.

Di Maio su Facebook: 'Reddito di cittadinanza e quota 100, le coperture ci sono'

“La ragioneria dello Stato – ha scritto Luigi Di Maio sul social network - ha appena bollinato il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100”, due delle misure simbolo della campagna elettorale del Movimento 5 stelle e della Lega nonché tra i punti principali del contratto, di quello che dalle forze che lo compongono è stato ribattezzato come “governo del cambiamento”.

Misure molto attese dagli italiani [VIDEO], in particolare al sud dove si sente più forte la necessità di un provvedimento che possa far fronte alla disoccupazione dilagante. “Ossia – ha proseguito Di Maio fornendo le ultime novità sul decretone che ha superato il vaglio contabile della ragioneria dello Stato - ha certificato che ci sono i fondi per realizzare queste misure”. Poi in chiusura un po’ di ironia: “E niente... le coperture c’erano”. Infine un’emoticon sorridente.

Il vicepremier pentastellato: 'La ragioneria dello Stato ha appena bollinato il decreto'

Il maxi decreto approvato nei giorni scorsi dal governo M5s-Lega, sul fronte previdenziale, oltre alla quota 100 che consente il pensionamento anticipato a 62 anni di età con 38 anni di anzianità contributiva, prevede anche la proroga del regime sperimentale di Opzione donna, la pace contributiva e la prosecuzione della sperimentazione dell’Anticipo pensionistico sociale introdotto dal precedente governo.

Tutte le novità in arrivo in materia pensionistica sono state raccolte in un sito web lanciato nei giorni scorsi dal vicepremier leghista Matteo Salvini: quota100.net. Mentre nei prossimi giorni, dal primo febbraio secondo gli annunci, il vicepremier pentastellato dovrebbe lanciare il sito dedicato al reddito di cittadinanza, il sussidio che dovrebbe partire dal primo di aprile.