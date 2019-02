Annuncio

Tante le posizioni lavorative aperte tra fine febbraio e inizio marzo con una ghiotta occasione per candidarsi a posti di lavoro molto interessanti. Si ricerca personale specializzato in varie aziende di prestigio nazionali, ma anche all'interno di diverse istituzioni pubbliche. Entriamo nel dettaglio delle figure ricercate.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assume con un contratto di lavoro a tempo indeterminato Esperti Sottosistemi di Bordo da accogliere all’interno della Direzione Tecnica rispettivamente di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Italcertifer S.p.A. di Roma. Per candidarsi è necessario aver conseguito il diploma tecnico, meglio ancora se si è in possesso della laurea triennale magistrale in materie scientifiche e una fluente padronanza della lingua inglese, minimo di livello medio superiore B2.

Sempre le FS selezionano, con un contratto lavorativo a tempo indeterminato, Esperti ERTMS da collocare all’interno della Direzione Tecnica di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel settore del Programma Nazionale ERTMS di Roma. In questo caso, gli interessati devono possedere il diploma tecnico e/o la laurea triennale magistrale in materie scientifiche. Tuttavia, diviene un plus aver acquisito la laurea in Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni, Informatica e una discreta comprensione della lingua inglese almeno di livello medio superiore B2. Le domande per entrambe le posizioni aperte devono essere presentate entro martedì 5 marzo 2019.

Le Poste Italiane ricercano con un contratto a tempo determinato soggetti anche senza esperienza con il ruolo di portalettere da ubicare presso tutte le sedi di lavoro d'Italia.

L'Azienda richiede il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea anche triennale. Solamente per la provincia di Bolzano è opportuno avere il patentino del bilinguismo. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro martedì 12 marzo 2019.

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l'assunzione di un Funzionario Informatico III area funzionale e fascia economica F1 in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ossia ulteriore laurea con specializzazione in informatica. Oltre a ciò, si arruolano sempre mediante un concorso interno, per titoli ed esami, anche 5 Funzionari contabili III area funzionale e fascia economica F1 con il diploma di laurea di vecchio ordinamento in economia e commercio o pari. Le domande di assunzione per ambedue le procedure selettive devono pervenire entro venerdì 22 marzo 2019.

Posizioni Aperte aprile 2019

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato un concorso, per titoli ed esami, per l'inserimento di 35 posti con l'incarico di Segretario di Legazione in prova in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

lauree magistrali in finanza, relazioni internazionali, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la cultura, scienze economico-aziendali, scienze per la cooperazione allo sviluppo, servizio sociale e politiche sociali, sociologia e ricerca sociale, studi europei, giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio;

idoneità psicofisica;

godere dei diritti politici;

essere cittadini italiani;

età non superiore ai 35 anni.

La propria candidatura deve essere inviata unicamente per via telematica entro le ore 24:00 di lunedì 8 aprile 2019.