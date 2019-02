Annuncio

Per l'ormai ben noto talent dal titolo Grande Fratello, la cui nuova edizione verrà condotta da Barbara D'Urso, sono state fissate alcune nuove date per le selezioni in corso già da qualche tempo. Sono inoltre aperti i casting per la ricerca di figuranti per realizzare uno spot di carattere pubblicitario connesso ad un importante marchio di birra. Le riprese verranno effettuate a Varese.

Grande Fratello

Sono state fissate nuove date per le selezioni concernenti il noto reality di Mediaset dal titolo Grande Fratello. Dopo i recenti casting tenutisi a Gallipoli vi avevamo annunciato nuove selezioni a San Marcellino, in provincia di Caserta, che si terranno domenica 24 marzo. Ora dobbiamo aggiungere il fatto che sabato 23 marzo si terranno dei casting a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, presso il Bar Mediterraneo (Via Spiano, 2/4) a partire dalle ore 18.

Successivamente, il 6 aprile si terranno selezioni a Fiumicino (Roma), presso il Parco Commerciale 'Da Vinci' (Via Geminiano Montanari), dalle ore 15. Per le due nuove date fissate saranno ospiti speciali, come indicato da Wobinda Produzioni, rispettivamente Angela Viviani e Rebecca De Pasquale. Per ulteriori informazioni e dettagli gli interessati devono visionare la pagina ufficiale Facebook o il sito web di Wobinda Produzioni o far riferimento direttamente al sito web del Grande Fratello, dove vengono indicate con precisione le modalità di partecipazione.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot pubblicitario legato ad un noto marchio di birra sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti.

Le riprese verranno poi effettuate il 13 marzo a Varese. Nello specifico, la richiesta è orientata verso due uomini di età scenica intorno ai 40 anni, residenti in qualunque regione italiana. Uno deve essere di statura medio-bassa, con capelli corti e di struttura fisica robusta (meglio definibile con l'aggettivo 'abbondante'), l'altro invece con struttura fisica di tipo atletico e di statura media, con capelli mossi e lunghi e, se possibile, scuri. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie da cui sia possibile dimostrare il possesso delle caratteristiche fisiche richieste, al seguente indirizzo di posta elettronica: birraspot @gmail.

com. Nell'oggetto è necessario inserire: 'spot birra 13 marzo'.