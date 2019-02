Annuncio

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.5 del 18 gennaio 2019 è stato pubblicato un bando di concorso rivolto alla ricerca di 102 Oss (operatore socio sanitario) e 65 Infermieri per la città di Catanzaro. Il termine per presentare la domanda è il 17 di febbraio 2019. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 29 gennaio 2019 è stato pubblicato un pubblico bando di concorso per selezionare 8 figure professionali da inserire con la mansione di Oss nella città di Sassari.

Concorso pubblico per operatori socio sanitari e Infermieri a Catanzaro

È stato pubblicato un bando di concorso finalizzato alla ricerca 102 Oss operatore socio sanitario e 65 infermieri nella città di Catanzaro.

La ricerca è rivolta ad ambosessi e il contratto di lavoro è da intendersi a tempo indeterminato. Tra i 102 posti messi a bando per la ricerca di Oss, 33 sono riservati a chi già lavora a tempo determinato in azienda ospedaliera Mater Domini, mentre 32 posti, tra i 65 messi a bando per la ricerca della figura di infermiere, sono riservati al personale con la medesima qualifica che già lavorano con un contratto di tempo determinato all'interno dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini. Per potersi candidare per entrambe le posizioni è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere maggiorenni; essere cittadini italiani; non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; avere una buona idoneità psicofisica per la mansione per la quale si presenta la propria candidatura.

Per la mansione di operatore socio sanitario è necessario avere conseguito l'attestato di OSS, nonché il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Al fine di potere presentare la propria candidatura per la posizione di infermiere è necessario avere conseguito la Laurea in Scienze Infermieristiche ed essere iscritti all'albo professionale degli infermieri. Per potersi candidare per entrambe le posizioni si deve inviare il proprio curriculum e seguire tutta la procedura di autenticazione, compreso l'invio dei propri dati personali, sul portale web dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini.

Bando di concorso per OSS a Sassari

L'ospedale di Sassari ha indetto un pubblico bando di concorso per ricercare 8 figure professionali da inserire con la mansione di OSS con un contratto di lavoro da intendersi come a tempo indeterminato.

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; non aver riportato condanne penali; avere idoneità psico-fisica per l'impiego per il quale ci si candida; avere assolto l'obbligo scolastico; avere conseguito l'attestato professionale di oss. Tra i posti messi a bando si segnalano le seguenti riserve: il 10% degli stessi viene riservato a chi alla data di emanazione del bando può vantare almeno 3 anni di lavoro all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Sassari; il 10% dei posti messi a bando viene riservato a chi può vantare un contratto di lavoro flessibile con l'azienda ospedaliera di Sassari; il 10% dei posti messi a bando viene riservato nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione risultati idonei al termine della procedura concorsuale. Le domande di partecipazione al bando degli aspiranti candidati, se recapitate a mezzo posta, dovranno essere indirizzate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani, 07100, Sassari, tramite apposito indirizzo PEC, reperibile sul sito del Comune che emana il bando o tramite consegna a mano all'apposito Ufficio Protocollo.