Annuncio

Annuncio

Dopo aver parlato dell'avviso pubblico per assistenti sociali, in questo articolo andiamo a segnalare tre nuovi Concorsi Pubblici per la professione di Operatore socio sanitario, infermiere e logopedista. I bandi sono stati emanati dall'Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso (OSS), dall'Azienda ai Servizi alla Persona Umberto I di Pordenone, per il ruolo di infermiere, e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (logopedista).

Selezione pubblica OSS

Avviso di selezione pubblica indetto dall'I.S.R.A.A di Treviso per la formazione di una graduatoria nella professione di operatore socio sanitario a tempo determinato. Possono prendere parte al concorso coloro i quali sono in possesso di:

Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assolvimento dell'obbligo scolastico;

Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario;

Oppure, Operatore addetto all'assistenza.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata, mediante una delle seguenti modalità, consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata o attraverso l'utilizzo di una posta elettronica certificata, entro il prossimo 7 marzo. L'avviso di selezione è disponibile sul sito: israa.it - sezione 'amministrazione trasparente'.

Annuncio

Bando per infermieri

A Pordenone l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Umberto I ha indetto un bando di concorso per la copertura di tre posti di infermiere a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto:

Laurea in infermieristica (classe L/SNT1);

Oppure, diploma universitario di Infermiere;

Iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inviata, entro il 7 marzo, con una delle seguenti procedure: a mezzo raccomandata, presentata direttamente all'ufficio dell'azienda sanitaria o mediante PEC. Si precisa che è prevista la quietanza o ricevuta di versamento della tassa di ammissione di € 10,33. Il bando è reperibile sul portale online dell'ASP Umberto I di Pordenone.

Annuncio

Conferimento posto per un logopedista

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma tramite avviso pubblico deve conferire un incarico libero professionale a un logopedista. Tra i requisiti specifici sono richieste:

Laurea di I livello in Logopedia;

Esperienze nella valutazione e trattamento del linguaggio e della deglutizione in pazienti con Sindrome di Moebius;

Esperienze nel trattamento della paralisi del nervo facciale;

Adeguata formazione in OMT;

Conoscenza della lingua inglese.

Invio della domanda

La domanda deve pervenire entro il 14 febbraio con una delle seguenti modalità: a mezzo del servizio postale o direttamente all'ufficio contratti atipici di suddetta azienda ospedaliera. Ricordiamo che il testo dell'avviso è affisso sul sito ao.pr.it.