Annuncio

Annuncio

Nella Gazzetta Ufficiale n°14 di martedì 19 febbraio sono stati resi noti nuovi concorsi per differenti professioni, tra cui quella di assistente sociale, psicologo e collaboratore amministrativo. I bandi, con scadenza fino al 21 marzo verranno espletati presso il Comune di Policoro, per il ruolo di assistente sociale e psicologo e presso il Comune di Bariano (collaboratore amministrativo):

Comune di Policoro: assunzioni per assistenti sociali e psicologi

Il Comune di Policoro, in provincia di Matera, ha emanato nuovi avvisi pubblici, finalizzati alla creazione di elenco di idonei, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 22 assistenti sociali e 6 psicologi.

Annuncio

Tra i titoli di studio è richiesto:

Assistente Sociale

Diploma di Assistenza Sociale;

Oppure, Diploma di laurea in scienze del servizio sociale - classe 6 o 39 (L);

Oppure, laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S;

Altri titoli equivalenti;

Iscrizione all'albo professionale;

Patente di guida categoria B.

Psicologo

Diploma di laurea specialistica in Psicologia;

Oppure, diploma di laurea in Psicologia vecchio ordinamento;

Abilitazione Professionale degli Psicologi;

Patente di guida di categoria B.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla presente procedura, dovranno essere consegnate, entro il 21 marzo prossimo mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta in busta chiusa all’Ufficio protocollo del Comune o a mezzo posta elettronica certificata 'protocollo @pec.policoro.gov.it'.

Annuncio

I migliori video del giorno

All'istanza dovrà essere allegata, la copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso di euro 5,00. Ricordiamo che entrambi i bandi sono reperibili nel sito del Comune: policoro.gov.it - home page - in evidenza.

Concorso per collaboratore amministrativo

Il Comune di Bariano, in provincia di Bergamo ha indetto un bando di concorso, per la copertura di un collaboratore amministrativo a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso di suddetti requisiti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Conoscenze informatiche di base, inclusi i programmi di videoscrittura e calcolo, uso internet, posta elettronica;

Conoscenza di una lingua straniera.

Domanda di partecipazione

Tutti gli interessati dovranno inoltrare l'istanza di ammissione, entro il 23 marzo prossimo, scegliendo uno dei seguenti modi: raccomandata con avviso di ricevimento; oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bariano o per via telematica, a mezzo PEC: comune.bariano @legalmail.it.

Annuncio

Per ulteriori info è possibile scaricare il bando integrale nel sito: comune.bariano.bg.it - home page - news.