Annuncio

Annuncio

Sono in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione di The Voice, in onda su Raidue. Il noto talent musicale quest'anno avrà tra i giudici anche Simona Ventura. Possono partecipare all'interessante programma sia cantanti solisti che gruppi musicali (composti da non più di tre membri) che abbiano compiuto i 16 anni.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per prendere parte al concorso Miss Top Curvy Model, con numerosi casting che si svolgeranno in varie parti dell'Italia, cui seguirà successivamente una importante fase di livello internazionale, in Spagna, per quante supereranno le selezioni nel nostro Paese.

The Voice 2019

Sono attualmente in corso i casting per la nuova e importante edizione del noto talent musicale The Voice, che quest'anno avrà anche Simona Ventura tra i giudici.

Annuncio

Il programma televisivo, che andrà ancora una volta in onda su Raidue, dovrebbe partire dal 16 aprile 2019. Possono candidarsi cantanti solisti o gruppi (composti da non più di tre membri) che abbiano compiuto 16 anni.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto nonché due tracce audio formato mp3 (due cover, una in italiano e una in inglese) e/o dei link a una propria performance canora, al seguente indirizzo di posta elettronica: thevoiceofitaly@ rai.it.

Miss Top Curvy Model

Sono in corso le selezioni per Miss Top Curvy. Le prossime si terranno a Gallarate (Varese), domenica 17 febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso il centro 'C'è di peggio', cui seguiranno delle selezioni a Orbetello (Grosseto) il 7 aprile, presso 'I-Dee femminile plurale', dalle ore 13 alle 15.

Annuncio

I migliori video del giorno

Possiamo anticipare che sono in preparazione ulteriori casting che si svolgeranno a Napoli il 9 giugno e, successivamente, a Roma e a Bologna, ma a tale proposito non ci sono ancora indicazioni dettagliate.

Miss Top Curvy, una manifestazione dedicata ad aspiranti curvy model, è strettamente correlata a EV Fashion Events & Management. Ricordiamo poi che nel corso delle varie selezioni verranno scelte le candidate che potranno partecipare a una fase di carattere internazionale, che si svolgerà all'inizio del mese di settembre di quest'anno a Lloret de Mar. Tale fase verrà realizzata in collaborazione con The Best Model of Europe, ente che si pone come promotore ufficiale del concorso assieme a Miss Model Curvy España.

Annuncio

Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito web di Top Curvy, dove è possibile trovare tutte le necessarie indicazioni al fine di presentare la propria candidatura.