Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di attori per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma per la stagione 2019. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni del 'Balletto di Siena' alla ricerca di ballerini e ballerine per la stagione 2018/19. I casting si terranno in entrambi i casi a breve nella Capitale.

Libera Università del Cinema e del Teatro

Per la stagione 2019 della Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma, sono in corso le selezioni di attori.

In particolare, la richiesta è orientata verso un attore di più di 60 anni, che pratichi lo yoga a un livello elevato, un attore di età compresa tra i 35 e i 40 anni, alto non meno di 1,78, un attore della stessa fascia di età, dalla corporatura robusta, di bella presenza e possibilmente con una buona esperienza nell'ambito di balli in stile latino-americano: per quest'ultimo ruolo verranno preferiti i candidati originari di Napoli.

Lo spettacolo di presentazione verrà messo in scena nel mese di maggio 2019. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie, il curriculum artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: agatamariacameretti@gmail.com a cui è possibile far riferimento anche al fine di ricevere ulteriori indicazioni e informazioni.

Balletto di Siena

Il 'Balletto di Siena' seleziona ballerini e ballerine da inserire nel proprio organico. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso danzatori e danzatrici maggiorenni e appartenenti all'Unione Europea, dotati di notevole versatilità e tecnica di base, nonché di rilevanti capacità fisiche. Gli interessati a candidarsi devono inviare entro l'8 marzo 2019 i propri dati personali e di contatto, alcune fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale e un certificato medico relativo alle proprie condizioni di salute, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@ballettodisiena.it.

Consigliamo comunque di visionare previamente il sito di 'Balletto di Siena', dove è possibile reperire ogni informazione e dettaglio inerente alle selezioni in questione. Possiamo comunque anticiparvi il fatto che le audizioni si terranno poi lunedì 11 marzo a Roma, presso il Molinari Art Center (Via Antonino Lo Surdo, 51), dalle ore 12 alle 15 e con inizio accoglienza- candidati a partire dalle ore 11, 30.