La formazione dei docenti in anno di prova e formazione risulta essere nel pieno svolgimento, come evidenziato dai dati pubblicati da Indire lo scorso 31 gennaio 2019 (il prossimo aggiornamento dei dati è previsto per venerdì15 febbraio). Stanno entrando nel vivo dello svolgimento anche le visite presso scuole innovative, come introdotto nella nota Miur del 2 agosto 2017. Si precisa che per scuole innovative, ci si riferisce a scuole caratterizzate da una forte propensione all'innovazione organizzativa e didattica. Le visite o la visita didattica (molti Usp, infatti, hanno optato per una sola visita) ha una durata pari a 6 ore. Una visita sostituisce due laboratori formativi: ciascuno di essi ha una durata di tre ore.

Nella data odierna, 8 febbraio 2019, l'Ufficio scolastico provinciale di Milano, a seguito delle candidature presentate dalle scuole, ha pubblicato l’elenco dei docenti ammessi al percorso di visiting (in totale essi sono pari a 122). Vediamo nel dettaglio le indicazioni operative dell'attività di visiting che si svolgeranno nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2019.

Progetto visiting e indicazioni operative

I progetti di visiting in scuole fortemente innovative previsti nella città di Milano sono cinque e sono i seguenti:

"Il metodo Monterossi";

"Il coding e robotica educativa";

"Il modello interdisciplinare Attività Sociali";

"Lezione senza cattedra in aula 3.0".

I docenti che dovranno partecipare alle attività di visiting dovranno recarsi presso l’istituzione scolastica e seguire le indicazioni fornite dalla scuola.

E' da precisare che nell'attività di visiting non sono previste riduzioni orarie, inoltre, il docente che partecipa al visiting, dovrà comunque frequentare altri due laboratori (se svolgerà una visita da sei ore). I laboratori formativi hanno una durata complessiva pari a 12 ore di formazione e sono tenuti da un tutor-formatore. Essi sono strutturati in incontri a piccoli gruppi. Inoltre, sarà possibile rinunciare al visiting solamente per gravi motivi questi dovranno essere documentati mediante formale comunicazione scritta. Infine, si ricorda che allo scorso aggiornamento relativo al 31 gennaio 2018, le visite a scuole innovative documentate dai docenti neoassunti in ruolo sono state pari a 32, tale valore si stima possa crescere assai nel prossimo mese di marzo.