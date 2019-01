Annuncio

Annuncio

Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare un interessante cortometraggio, prodotto dall'importante casa di produzione RedString, che verrà girato a breve nell'ambito della regione Veneto, dove peraltro è ambientato. Sono inoltre tuttora aperti i casting per l'importante evento di livello internazionale "Crans Montana 2019".

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio di genere drammatico e prodotto dalla RedString, casa di produzione fondata da Diego Loreggian, si selezionano vari figuranti speciali, attori e attrici.

Leggi anche In arrivo 6.000 posti di lavoro come tutor per il reddito di cittadinanza

Le riprese verranno poi effettuate in Veneto, dove è ambientato lo short film in questione, a partire dalla fine del mese di aprile 2019. Nello specifico, per quanto concerne i ruoli attoriali da protagonista, la richiesta è indirizzata verso un bambino di età scenica compresa tra i 10 e i 12 anni, e una ragazzina di età scenica tra i 15 e i 16 anni, entrambi residenti nel Veneto e in possesso di una notevole dimestichezza con il dialetto locale.

Advertisement

Per quanto concerne i figuranti speciali, la ricerca è invece orientata verso un uomo e una donna, entrambi di età scenica compresa tra i 40 e i 50 anni, possibilmente residenti in Veneto. Gli interessati a [VIDEO] presentare la propria candidatura, devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, almeno una fotografia e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: madrenostra.shortfilm @gmail.com. Per quanto riguarda i minorenni si precisa che la candidatura va inviata da un genitore o da un tutore, indicando nei riferimenti di contatto il recapito telefonico di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.

'Crans Montana 2019'

Per un importante evento di livello internazionale, che si svolgerà su una nave ammiraglia GNV in Marocco, con la direzione artistica di Antonio Franco, si selezionano varie figure.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso tre ballerini, di statura non inferiore a 1,75, di bella presenza e in possesso di notevoli abilità tecniche; tre ballerine, con le stesse caratteristiche ma con statura minima di 1,70, una cantante e un cantante, dotati entrambi di notevole versatilità nell'ambito degli stili canori. Tutti i candidati devono essere maggiorenni. Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali, i riferimenti di contatto, alcune fotografie nonchè il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @phegroupsrl.it. La disponibilità lavorativa richiesta va all'incirca dal 1 al 23 marzo 2019.