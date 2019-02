Annuncio

Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di numerose comparse per il film dal titolo Le sorelle Macaluso, prodotto da Rosamont Srl e diretto dalla regista Emma Dante.

Le riprese verranno effettuate in primavera tra Palermo città e la vicina spiaggia di Mondello. La ricerca di comparse non è limitata a singoli soggetti, ma è estesa anche a interi nuclei familiari.

Le richieste per il film

Per la realizzazione di alcune scene dell'importante film dal titolo provvisorio Le Sorelle Macaluso, diretto dalla regista Emma Dante, sono attualmente in corso le selezioni di numerose comparse. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 75 anni, ma anche nei confronti di interi nuclei familiari sempre in connessione ala fascia di età indicata.

Tenuto conto che alcune scene saranno ambientate intorno al 1985, non verranno accettate candidature di soggetti con tagli di capelli troppo particolari e recenti o con méches e colori peculiari o, ancora, con piercing e tatuaggi. Inoltre, dal momento che sono previste alcune riprese in spiaggia, può essere chiesta la disponibilità di indossare un costume da bagno. È poi possibile che ad alcuni uomini venga chiesto di tagliare capelli e/o barba, in relazione alle varie esigenze di produzione.

I casting

Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono presentarsi direttamente o venerdì 1 o sabato 2 marzo a Palermo, presso il Teatro Mediterraneo Occupato (conosciuto anche come TMO), alla 'Fiera del Mediterraneo' (padiglione 1, ingresso lato Favorita), dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

Le riprese del film Le Sorelle Macaluso, prodotto da Rosamont Srl, verranno poi effettuate nei prossimi mesi (per concludersi orientativamente entro la fine del mese di giugno 2019) tra Palermo città e la spiaggia di Mondello. Ai casting è necessario portare con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban, se possibile inserendo tutta la documentazione in un unico foglio. Va ulteriormente precisato il fatto che deve trattarsi dell'Iban personale e che inoltre non verranno accettati Iban connessi a libretti postali. Infine, non è prevista l'ammissione alle selezioni di dipendenti pubblici.

Esclusivamente per ricevere ulteriori informazioni è possibile far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: sorellemacaluso.extras@ gmail.com.