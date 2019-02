Annuncio

Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di varie figure e ruoli per la realizzazione del nuovo film diretto da Aldo Iuliano e dal titolo Space Monkeys. Le riprese verranno poi effettuate verso la fine della prossima estate in Calabria. Sono inoltre aperti i casting per una importante manifestazione nel settore hair model che si terrà prossimamente a Milano, a cura della nota agenzia GiZa Eventi.

Space Monkeys

Per la realizzazione del nuovo film dal titolo Space Monkeys, diretto dal regista Aldo Iuliano e le cui riprese verranno effettuate in Calabria per la durata di quattro settimane verso la fine della prossima estate, si selezionano alcune figure. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso un ragazzo di bella presenza e dal fisico atletico, particolarmente sicuro di sè, e una ragazza di bellissima presenza, dal viso pulito e con una struttura fisica da vera modella.

Si cercano inoltre una ragazza trapper, dall'aspetto trasandato, con molte treccine e vati tatuaggi, che deve interpretare il ruolo di una adolescente piuttosto problematica e che ha incentrato la propria esistenza quasi esclusivamente sulla musica trap, e un ragazzo trapper, con numerosi tatuaggi in vista e anelli e catenine d'oro al collo.Tutti i soggetti indicati in precedenza devono avere una età compresa tra i 18 e i 22 anni. I casting si terrano a Crotone il prossimo 23 febbraio, presso il Teatro della Maruca (Via Vittorio Veneto, 134) dalle ore 11 alle ore 17, e il 24 febbraio a Cosenza, al Teatro dell'Acquario (Via Galluppi,15) dalle ore 9 alle 16. Gli interessati possono presentarsi direttamente, portando con sè un documento di identità e il proprio curriculum artistico.

GiZa Eventi

La nota agenzia GiZa Eventi seleziona hair models per un evento da tenersi a Milano il prossimo 24 febbraio. Le interessate devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto: 'Hair Model Milano 24 febbraio' e indicando nel testo i propri dati personali e di contatto nonchè la propria età, l'altezza e la taglia, allegando inoltre il proprio curriculum professionale e quattro fotografie (primo piano, di fronte, retro, lati) in cui si veda chiaramente l'attuale taglio dei capelli e il relativo colore. Consigliamo comunque di visionare previamente la pagina Facebook ufficiale dell'agenzia.