In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo.

In particolare sono attualmente aperti i casting per la ricerca di varie comparse per la realizzazione di una importante serie televisiva, che andrà in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Il Processo. Le riprese verranno poi effettuate integralmente a Mantova e tra gli interpreti principali ci sarà la nota attrice Vittoria Puccini.

Sono inoltre in corso le selezioni, a cura della nota agenzia MVM, alla ricerca di modelle e ragazze di bella presenza per alcune interessanti produzioni televisive.

Il Processo

Per la realizzazione della importante nuova serie televisiva dal titolo Il Processo, che andrà in onda entro quest'anno sulle reti Mediaset, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di varie comparse.

Nel cast della serie troviamo innanzitutto la nota attrice cinematografica e televisiva Vittoria Puccini ma anche l'attore Francesco Scianna.

Si tratta sostanzialmente di una Serie TV di genere legal/thriller, che verrà prodotta da Lucky Red, una famosa casa di produzione televisiva e cinematografica. La trama della serie televisiva è del tutto incentrata sulla vicenda dell'omicidio di una ragazza di 17 anni e prevede in totale 8 puntate. Le riprese verranno successivamente effettuate tutte a Mantova, città in cui è ambientata la serie televisiva, nel corso del mese di marzo.

Gli interessati a candidarsi come comparse devono inviare quanto prima la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: serietvmantova@ gmail.com indicando i propri dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie.

MVM

Per la realizzazione di un nuovo e interessante programma televisivo, la nota agenzia MVM cerca tre ragazze di origini brasiliane, ovviamente residenti o domiciliate nel nostro Paese, nonché di bella presenza, per un'importante produzione televisiva. La stessa agenzia cerca inoltre modelle di bella presenza e con esperienza nell'ambito delle sfilate di moda, con una statura intorno a 1,70 m, per la realizzazione di una importante produzione televisiva su Roma, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti. Le interessate devono in entrambi i casi far riferimento alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia MVM Group.

È possibile comunque inviare direttamente la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ mvmgroup.it, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie, oltre a precisare nell'oggetto per che cosa ci si candida.